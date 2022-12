Kanye West sofre reviravolta em comunidade do Reddit

Nesta quinta-feira,1, o rapper Kanye West sofreu mais uma reviravolta após fazer declaração de admiração a Adolph Hitler no talk show InfoWars, apresentado pelo radical de direita Alex Jones. Um fã publicou no canal r/Kanye, que é dedicado à admiração de seu trabalho, que a comunidade agora renderia homenagem a Taylor Swift. “Agora aqui é um Subreddit da Taylor Swift. Tivemos uma boa disputa, galera”, escreveu o internauta.

Leia também Kanye West não conclui compra da rede social Parler





Durante a entrevista, o rapper disse que via qualidades em Hitler e que “o amava”. “Bem, eu vejo coisas boas sobre Hitler também. Eu amo todos, e os judeus não vão me dizer: ‘você pode nos amar e pode amar o que estamos fazendo com você com os contratos, e você pode amar o que estamos promovendo com a pornografia”, disse.

A admiração por Hitler não vem de hoje. De acordo com a CNN, Kanye planejava intitular o seu álbum ‘Ye’, lançado em 2018, de ‘Hitler’.

Kanye West é conhecido por protagonizar polêmicas. Em 2016, por exemplo, destoou dos rappers negros ao declarar apoio à Donald Trump. Na imagem, ele participa de evento de campanha do ex-presidente. Foto: Ashley Landis/AP Photo

Fãs abandonam o barco

Publicidade

O post que criticou Kanye e defendeu a troca de ídolos teve mais de 37 mil interações, das quais 93% eram favoráveis à ideia lançada pelo usuário. A comunidade é uma das maiores da rede social, com mais de 700 mil seguidores.

Nesta sexta-feira (02), as pessoas mantiveram a discussão quente e seguiram com as publicações desfavoráveis a Kanye. Um dos memes mostra fãs de Kanye e Taylor se unindo para “odiar Kanye”. Outro diz que a cantora saiu “vitoriosa” da rivalidade sustentada por eles desde 2009.









Continua após a publicidade





Briga antiga: VMA 2009

Em 2009, Kanye subiu ao palco do VMA MTV para questionar a vitória de Taylor Swift na categoria de melhor clipe protagonizado por mulher. Ela tinha concorrido com ‘You Belong with Me’.

O rapper alegou na ocasião que a premiação era injusta e racista, já que Beyoncé teria entregado um trabalho melhor no clipe de ‘Single Ladies’. Na mesma noite, Beyoncé foi aclamada com o principal prêmio da noite — o de melhor clipe do ano.