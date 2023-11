Lexa oficializa namoro com Ricardo Viana em declaração nas redes sociais; veja vídeo

Após ser flagrada com Ricardo Vianna, Lexa oficializou seu namoro com o ator nesta sexta-feira, 3. A cantora assumiu novo relacionamento através de um vídeo nas redes sociais.

A artista anunciou o fim de seu casamento com MC Guimê em setembro. No mês seguinte, ela declarou em show que “não sabia” se estava solteira depois de ser vista de mãos dadas com Ricardo em um ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca.

Então, no Instagram, ela publicou um vídeo com diversos momentos ao lado de Vianna ao som de Little Things da banda One Direction. Na legenda, ela declarou:

“Bora ser feliz. Conheci esse gato em Noronha e peguei pra mimm”. Ricardo comentou: “Eu te amo meu amor! Obrigado por cuidar de mim, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ser exatamente assim! Minha linda e brava namorada. Vc é apaixonante”.

O ator também assumiu o relacionamento em seu perfil na rede social: “A vida não é fácil, mas quando a gente encontra alguém pra andar junto, ela se torna mais especial e tudo fica mais vivo, pulsante e colorido. A tal das borboletas no estômago como diz o poeta Manoel de Barros”.

Continua após a publicidade

“A Ilha de Fernando de Noronha é muito especial pra mim e dessa última vez eu fui muito abençoado! Foi onde conheci essa linda mulher brava, igual as mulheres da minha família. E quando digo ‘brava’ é na melhor das intenções (...) Amor, tô muito feliz com a gente! Te amo”, comemorou.