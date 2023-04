Lobão ataca Lulu Santos, Titãs, CPM 22 e Raimundos em áudios vazados; artistas respondem

O cantor Lobão se envolveu em uma polêmica após ter áudios vazados com duras críticas a grande nomes da música nacional. Nesta quarta-feira, 26, falas com o artista atacando bandas e cantores como Lulu Santos, Titãs e CPM 22 começaram a vir à tona, com o cantor chegando a afirmar que trabalhar com certos grupos “sujaria” o seu nome.

Os áudios foram expostos durante o programa Balanço Geral, da Record TV. Em um deles, Lobão chama Lulu Santos de “traiçoeiro” e “instável emocionalmente”. Em outro, o artista diz que as bandas de Paulo Miklos, Paulo Ricardo e CPM 22 são “lixo” e comenta querer “manter distância desses caras”.

Lobão critica artistas como Lulu Santos, Paulo Ricardo e Titãs em áudios vazados. Foto: Bruno Nogueirão / ESTADÃO

Lobão chega a citar também o apresentador Serginho Groisman, da Rede Globo, após se negar a participar do programa Altas Horas. “O som é uma m*****, te tratam como m****”, comentou ele sobre a atração.

Na quinta, 27, novos áudios foram expostos, com o cantor voltando a criticar o CPM 22 e falando sobre bandas como Capital Inicial e Raimundos. “O CPM 22 é emo, e emo é uma mistura de sub-rock com sertanejo”, disse em um trecho.

O Estadão tentou contato com a equipe de agenciamento de Lobão, mas não obteve resposta. Ao Balanço Geral, o empresário do artista disse ter consciência do responsável pelo vazamento dos áudios e informou que tomará medidas judiciais.

Exclusivo no #BalançoGeral: Lobão fala que CPM 22 é "emo, e emo é uma mistura de sub-rock com sertanejo" #HoraDaVenenosa



— Balanço Geral (@balancogeral) April 27, 2023





Vocalistas do CPM 22 e Raimundos responderam às críticas

Badauí, líder da banda CPM 22, e Digão, à frente do Raimundos, chegaram a comentar sobre as críticas feitas por Lobão. Em uma sequência de tuítes feita na quarta, Badauí zombou do cantor e o chamou de “idiota”.

Quer dizer que o idiota, bunda suja do Lobào falou que CPM22, @titasoficial , Velhas Virgens, Marcelo Nova é tudo lixo? Que bom!!

Vai tomar no cú seu bosta!! 😂😂😂😂😂 — Fernando Badaui 🗣️💨 (@fbadaui) April 26, 2023

Digão falou ao programa sobre o caso, dizendo que achou a situação “engraçada”. “Eu aprendi uma coisa muito séria nessa vida: quem fala do outro, está falando de si mesmo. [...] Respeito o Lobão, a carreira dele, mas não sou obrigado a concordar com tudo o que ele fala”, disse.

O vocalista também fez uma postagem no Instagram respondendo diretamente ao cantor. “Aí, Lobão (sic). O Raimundos está na ‘sobrevida’, porque somos sobrenaturais”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais