Luan Santana e Jade Magalhães: relembre o relacionamento do início improvável, fim e ao recomeço

Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram na segunda-feira, 22, que terão o primeiro filho juntos. A notícia foi confirmada após o cantor postar um ensaio de fotos nas redes sociais em que aparece beijando a barriga da designer de moda e influenciadora.

Luan Santana e Jade Magalhães estão juntos desde 2008, ficaram 4 anos separados e reataram em fevereiro deste ano. Foto: Reprodução/@luansantana via Instagram

O casal reatou em fevereiro deste ano, após quatro anos separados. Antes disso, eles ficaram juntos por 12 anos e chegaram a noivar em 2019, separando-se em 2020.

“Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem”, declarou-se o cantor nas redes sociais quando eles voltaram.

Quando tudo começou

Luan e Jade se conheceram em 25 de outubro de 2008, durante um show em Alto Taquari (MT), cidade em que ela foi criada, um pouco antes de o cantor estourar com o hit "Meteoro". Na época, o sertanejo costumava chamar uma fã para dançar com ele no palco e, naquela apresentação, Jade foi a escolhida. Um tempo depois, o músico a encontrou nas redes sociais e eles começaram a conversar. Mas o casal "escondeu" o relacionamento do público até 2012.

Veja o vídeo do show quando eles se conheceram:

Pedido de Casamento

O namoro passou por idas e vindas entre 2013 e 2016. Em setembro de 2019, o cantor pede Jade em casamento durante um passeio de balão em Portugal. Em abril do ano seguinte, durante a pandemia de covid-19, eles passaram a morar juntos em São Paulo.

A Separação

Cerca de um ano após o pedido de casamento, em outubro de 2020, os dois anunciaram a separação. A informação foi confirmada por Jade por meio de uma publicação no Instagram.

“Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan”

No dia em que anunciaram o término, o sertanejo fez uma homenagem à ex no Instagram, na qual recordou a noite em que se conheceram.

“Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela”, começou ele.

Ao contar a história do relacionamento, Luan também fala sobre o momento de colocar um ponto final. “Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos. Mas, no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele”, disse na época.

Novo relacionamento e reconciliação

Nos quatro anos em que estiveram separados, o cantor engatou um novo romance com a influenciadora Izabela Cunha, que também evoluiu para um noivado, mas chegou ao fim.

Luan conheceu a influenciadora pelas redes sociais. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro de 2021, mas anunciaram a relação em novembro. Em julho de 2022, ficaram noivos, e em maio de 2023 confirmaram o fim da relação.

Os rumores de uma possível reconciliação entre Luan e Jade surgiram quando fãs repararam que o músico e a influenciadora estavam compartilhando fotos e vídeos nos mesmos lugares no México.