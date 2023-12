Ludmilla e Brunna Gonçalves explicam como será gravidez ao ‘Fantástico’

Ludmilla e sua mulher, Brunna Gonçalves, deram uma entrevista exibida no Fantástico deste domingo, 3, em que falaram sobre como será a gravidez do filho que pretendem gerar. “Vai ser o óvulo dela [Ludmilla] com o doador. Aí vai fecundar esse óvulo e colocar o embrião dentro de mim”, explicou Brunna.

“Estamos na fase dos exames. Fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. É um processo longo, mas a gente está muito ansiosa. Quando fomos na clínica fazer os primeiros exames, parecia que a gente já estava grávida, porque tive que fazer o ultrassom”, continuou.

Ludmilla também falou sobre racismo, relatando que já sofreu muitas ofensas ao longo da vida: “Não parei para contar, porque são muitas. Eu não consigo contar. As primeiras vezes em que aconteceu, doeu muito. Acho que não tinha maturidade nem entendimento o suficiente para lidar com essa situação. Desta vez, doeu, porque sempre dói, mas agora estou mais forte, resistente, tenho uma equipe muito melhor perto de mim.”

“Falei pros meus advogados: nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, alguém tem que pagar por isso, porque é crime”, prosseguiu a cantora, que recentemente relatou um dos caso (relembre aqui).

A gravidez de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla

Desde o início do mês, o casal tem dado declarações públicas falando sobre a pretensão de engravidar. “Não é segredo para ninguém. A gente sempre falou sobre a nossa vontade de ser mãe, o nosso sonho de aumentar a nossa família”, comentou a dançarina em uma postagem feita nos stories do Instagram e compartilhada no X, antigo Twitter.

Ela negou boatos que já esteja grávida e reafirmou que as duas apenas iniciaram o processo da fertilização in vitro – no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero. “É um processo longo, com várias etapas, delicado”, comentou Brunna, que detalhou que elas ainda estão realizando exames.