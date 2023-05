Ludmilla conhece Shakira e Thalía durante o ‘Latin Billboard Woman Music’

Neste sábado, 6, a cantora Ludmilla participou da premiação Latin Billborad Woman Music, primeira edição do evento que aconteceu Watsco Center, em Miami, Estados Unidos. A brasileira se apresentou ao lado da argentina Emilia Mernes e apresentaram pela primeira vez a faixa No Se Ve, música que foi lançada recentemente pelas duas.

Confira trecho da performance de “No Se Ve” no #BBMujeresLatinaspic.twitter.com/25kHwJIEcX — LUDMILLA BRASIL 🔪 (@LudmillanoBR) May 6, 2023

FOFAS, Ludmilla e Emilia de cumprimentando no blue carpet do #BBMujeresLatinas 2023. pic.twitter.com/XiGAcIPrfe — LUDMILLA BRASIL 🔪 (@LudmillanoBR) May 7, 2023

As emoções não pararam por aí. Lud ainda conheceu ninguém menos que a musa Shakira, que levou o prêmio de Mulher Latina do Ano e Thalía. Nas redes sociais o nome da artista ficou entre os trends do Twitter e os internautas reagiram empolgados com a participação da antiga MC Beyoncé no evento.

Neste domingo, 7, será transmitido o evento de forma oficial pelo canal internacional Telemundo, a partir das 22h (horário de Brasília).

Aos fandoms que estão atacando a Ludmilla, só lamento. Ela sendo querida por todos sem precisar ficar forçando outra língua só prova o quanto vocês estão errados sobre ela. Enquanto isso a Lud segue vencendo e contribuindo para a cultura do nosso país pic.twitter.com/411FzPwWfh — Jr Miller (@jrmillerrr) May 7, 2023





Continua após a publicidade

Depois do evento, Lud abriu uma live no Instagram enquanto se arrumava e se desculpou pelo “portunhol”. A cantora está fazendo aulas e se esforçando para aprender o novo idioma. Durante a transmissão, a diva também compartilhou o nome da hairstyle que fez o seu cabelo, Tokyo.

Nas redes, os fãs demonstraram apoio à cantora e alegaram que ninguém aprende uma nova língua do dia para noite.

Gente acho que ela não se desculpou pelos ataques, mas por ela mesmo, ela sabe que tem que melhorar o espanhol dela e reconhece que tá se esforçando e é isso! Todo mundo tem insegurança em dialogar em outro idioma, ainda mais ela que tá aprendendo, ela foi incrível hoje ❤️‍🔥😭 — ué s 🪩 | Reny Tour (@wessblue) May 7, 2023