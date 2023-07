Ludmillah Anjos sofre grave acidente de carro durante gravação de filme em Brasília

A ex-The Voice Ludmillah Anjos sofreu um grave acidente em Brasília, no domingo, 16. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que o carro em que a atriz estava colidiu em um poste, na região do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Os atores que a acompanhavam no veículo também ficaram feridos.

De acordo com a família, a atriz teve costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. O quadro é considerado estável. De acordo com pronunciamento da equipe de Ludmillah na noite da segunda-feira, 17, a artista segue em Brasília em observação, mas tudo “não passou de um grande susto”.

Equipe de Ludmillah Anjos detalha estado de saúde da atriz no Instagram Foto: Reprodução/Instagram/@ludmillahanjos

Os demais atores que a acompanhavam estavam presos às ferragens do veículo, mas foram encontrados conscientes e levados ao hospital da região. Não há informações sobre o fator causador do acidente.

Momentos antes da colisão, Ludmillah chegou a publicar uma série de stories de dentro do carro, acompanhada dos colegas de trabalho. Veja o vídeo a seguir: