Mãe de Nicolas Prattes defende o relacionamento do filho com Sabrina Sato: ‘Pessoas amargas’

A atriz Giselle Prattes, mãe do também ator Nicolas Prattes, defendeu o relacionamento do filho com Sabrina Sato. Na sexta-feira, 18, Giselle, que estreou na TV nos anos 2000 como Paquita da Xuxa, abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, e foi questionada por um seguidor como se sente diante das críticas ao casal. Os comentários negativos se referem principalmente à diferença de idade entre os dois: Sabrina tem 43 anos e Nicolas, 27.

Em resposta, a atriz refletiu sobre a maneira como as pessoas se portam nas redes sociais. “Não é legal. Mas aprendi que estamos vivendo em uma era muito louca, e as pessoas estão muito amargas. O ser humano anda muito adoecido”, começou Giselle.

A atriz e ex-Paquita Giselle Prattes, 44 anos, com o filho NIcolas Prattes, também ator, de 27 anos. Foto: @giprattes via Instagram

Ela continuou: “Eu entendo que as vezes seja difícil, em um mundo que tem muita coisa falsa, em que as pessoas têm suas dores, validarem e acreditarem na felicidade real do outro, que possa existir uma família estruturada, com bases e valores”.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes em Paris Foto: Reprodução Instagram / @nicolasprattes

“Já falei para a Sabrina que ela é até muito mais interessante no off do que na vida pública. E eu acho a mesma coisa do meu filho. É um cara extraordinário, fora da rede social e da TV. E eu fico muito tranquila, porque na minha cabeça faz todo o sentido o Nicolas estar com uma mulher como a Sabrina”, completou Giselle.

Ela ainda contou aos seguidores uma fofoca sobre o passado do rapaz. “Nicolas não teve aquela fase de balada. Os namoros dele não davam certo porque qual mulher de 20 e poucos anos, numa fase de sair e beber, aguenta o Nicolas? Ele acorda 5h da manhã para correr, não bebe, não fuma, e não vai para a balada, e às 21h ele está dormindo”, confidenciou.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão grávidos do primeiro filho

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram na última quarta-feira, 16, que estão esperando um filho. A apresentadora está no terceiro mês de gestação. O casal começou a se relacionar em fevereiro e noivaram em setembro.

Esta é a segunda gravidez de Sabrina, que é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle. Os dois ficaram juntos por sete anos e se separaram em março de 2023.