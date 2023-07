Maiara & Maraisa farão pausa temporária na carreira

De acordo com o colunista Leo Dias, do programa Fofocalizando, a dupla sertaneja Maiara & Maraisa farão, em breve, uma pausa na carreira. De acordo com Dias, a interrupção temporária da agenda será necessária para que uma delas faça uma cirurgia.

O jornalista, no entanto, não revelou qual das irmãs será submetida ao procedimento médico e nem qual será o tipo de cirurgia.

“Semana que vem, elas vão dar uma pausa nos shows. Uma pausa, vai ter uma cirurgia pra vir. Alguns dias, só para uma cirurgiazinha”, disse Dias no programa que foi ao ar na sexta-feira, 28 de julho.

As cantoras Maiara e Maraisa durante apresentação em São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

No perfil oficial da dupla no Instagram, a agenda mostra que as cantoras têm shows marcados até o dia 31 de julho. A agenda de agosto não está disponível. Nem Maiara e nem Maraisa se pronunciaram, até o momento, sobre o assunto.

A dupla Maiara e Maraisa, que já emplacou sucessos como Medo Bobo, 10% e A Culpa é Nossa, foram, ao lado de Marília Mendonça, foram as artistas brasileiras mais tocadas em rádios no Brasil durante o primeiro semestre de 2023, segundo ranking da empresa de monitoramento Crowley.