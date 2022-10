Manifestantes protestam em frente a prédio de Eddy Jr. contra vizinha racista

Cerca de cem manifestantes fizeram um protesto, na noite desta quinta-feira, 20, em frente ao prédio em que Eddy Jr. foi alvo de ataques racistas da vizinha Elisabeth Morrone. No ato, as pessoas que protestavam pediam a expulsão da mulher do condomínio United Home & Work, no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

Manifestação em frente ao prédio de Eddy Jr. Foto: Reprodução/ TV Globo

Leia também Eddy Jr. deixa apartamento após caso de racismo e ameaças de morte: ‘É um sentimento muito ruim’

Entre os participantes do ato estavam a apresentadora Astrid Fontenele e os humoristas Paulo Vieira e Yuri Marçal. Os manifestantes gritavam palavras de ordem como “Expulsa racista”, “Não passarão” e “Agora é assim”, enquanto projeções com essas frases eram feitas no prédio.

Manifestação à frente de condomínio em SP pediu expulsão da moradora que fez ataque racista ao humorista e músico Eddy Junior: pic.twitter.com/aP7RraJdUH — Chico Alves (@ChicoAlvesRio) October 21, 2022

A princípio, a moradora foi multada pelo condomínio em R$ 4.500. Porém, sua expulsão será discutida em reunião de condôminos. Eddy Jr. deixou temporariamente seu apartamento no condomínio, na noite desta quarta-feira, 19, após expôr as ofensas feitas por Elisabeth Morrone.

Contra a sua vontade, o artista, que vem sofrendo ameaças desde abril, disse que não gostaria de sair da própria casa. O comediante ressaltou ainda todo o caso de racismo que aconteceu na noite da última terça-feira, 18.

“Minha campainha tocou. Aí eu fui para a porta e falei: ‘quem que é?’ Aí foi quando ele começou, o filho dela, né: ‘vou te matar, você vai morrer’”, completou. Em seu perfil no Twitter, Eddy Jr. disse na noite da última quarta-feira, 19, que já prestou depoimento sobre o caso.

Continua após a publicidade

Acabei de prestar meu depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) de São Paulo, gostaria de agradecer a toda equipe da delegacia pela sensibilidade na forma de conduzir o caso. — Eddy Jr (@EddJr_) October 20, 2022





Entenda o caso

O humorista compartilhou no Instagram um vídeo em que sua vizinha se recusa a entrar no mesmo elevador que ele e propaga diversas ofensas. A agressora também acusou ele de roubar itens de outros moradores.

“Cai fora, macaco”, dizia a mulher na gravação. Ela chegou a dizer que chamaria a polícia caso Eddy se aproximasse. Eddy descreveu o que ocorreu na legenda do post: “Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio”.

“Pra finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim. novamente, por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também”, lamentou.