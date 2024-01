Maraísa mostra como está seu rosto após acidente em banheira; veja

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, mostrou nesta quarta-feira, 24, como está seu rosto após o acidente que ela sofreu no resort em que estava hospedada em Porto das Pedras, em Alagoas, no último dia 16 de janeiro. Na ocasião, a cantora quebrou o nariz ao escorregar na jacuzzi do hotel. Ela precisou passar por cirurgia, apesar do quadro não ser grave.

A cantora Maraísa mostra o rosto em recuperação Foto: Reprodução/ Instagram @maraisa

PUBLICIDADE Ao seguidores, Maraísa contou que, passado alguns dias, seu rosto já está melhor, apenas com alguns hematomas perto dos olhos. A cantora disse que está em Araguaína, no Tocantins, sob os cuidados do noivo, Fernando Mocó. Ela também mostrou que está fazendo compressas com folhas de mastruz, para tirar o roxo que o acidente deixou, segundo ela.

Maraísa chegou a brincar com seus seguidores: “Estou bonita?”, perguntou.

A cantora Maraísa usa mastruz para amenizar os hematomas na área dos olhos Foto: Reprodução/ Instagram @maraisa

Ao Estadão, a assessoria da dupla disse que as cantoras seguem com a agenda de compromissos normalmente.

Saiba como foi o acidente

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara sofreu um acidente na piscina do resort em que estava hospedada em Porto das Pedras, em Alagoas, no último dia 16 de janeiro. Ela explicou que quebrou o nariz e precisou passar por uma cirurgia.

Na ocasião, ela foi conduzida para um hospital em Maceió, onde passou a noite antes de ser liberada na quarta-feira, 17.

Publicidade

Na madrugada do dia 20 de janeiro, a cantora fez uma publicação no Instagram em que explicou a situação e apareceu com hematomas no rosto. Em um vídeo, o noivo da artista, Fernando Mocó, aparece colocando gelo na região.

Maraisa mostra rosto com hematomas após acidente em resort. Foto: Reprodução/Instagram/@maraisa

“Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave. Quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada”, explicou Maraisa.

Ela agradeceu aos funcionários do hotel que a ajudaram e disse que passou três horas dentro de uma ambulância até chegar ao hospital na capital alagoana. A cantora revelou ainda que precisou passar por cirurgia por conta do acidente.