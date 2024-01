Maraisa mostra rosto pela 1ª vez após acidente em piscina e revela que passou por cirurgia; veja

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, mostrou o rosto pela primeira vez após sofrer um acidente na piscina do resort em que estava hospedada em Porto das Pedras, em Alagoas, na última terça-feira, 16. Ela explicou que quebrou o nariz e precisou passar por uma cirurgia.

Na ocasião, ela foi conduzida para um hospital em Maceió, onde passou a noite antes de ser liberada na quarta-feira, 17. A assessoria informou ao Estadão que a agenda de shows da dupla segue normalmente. Já na madrugada deste sábado, 20, a cantora fez uma publicação no Instagram em que explicou a situação e apareceu com hematomas no rosto. Em um vídeo, o noivo da artista, Fernando Mocó, aparece colocando gelo na região.

Maraisa mostra rosto com hematomas após acidente em resort. Foto: Reprodução/Instagram/@maraisa

“Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave. Quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada”, explicou Maraisa.

Ela agradeceu aos funcionários do hotel que a ajudaram e disse que passou três horas dentro de uma ambulância até chegar ao hospital na capital alagoana. A cantora revelou ainda que precisou passar por cirurgia por conta do acidente.

“Quero agradecer também a todos do Hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando. Fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém foi descartado qualquer risco. Entrei em cirurgia com a Dra. Alice Papini, que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho, a qual sou muito grata também”, disse.

Por fim, ela agradeceu ao noivo: “Por cuidar de mim todos esses dias, cada dia que passa e todas as provas que passamos me mostram o quanto o nosso amor é lindo, o quanto você é o amor da minha vida de verdade. Obrigada, Senhor, por tudo, por ter me guardado a cada segundo. Obrigada a minha família, amo muito vocês! Poder cantar é nosso maior prazer”.