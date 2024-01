Márcio Victor, do Psirico, convida ex-BBB Lucas Pizane para cantar no Carnaval de Salvador

Durante participação no Bate-papo com o Eliminado do BBB na quarta,17, Lucas Pizane recebeu até proposta de trabalho: o brother, que é músico em Salvador, foi convidado por Márcio Victor para cantar no trio elétrico com a banda Psirico.

“Queria te parabenizar pelo jogo que você fez, um jogo limpo”, disse o cantor. “Essa época de Carnaval já sabe, né? Estou te esperando no trio do Psi. Para cantar a música do Carnaval! O Pizane chegou com a música do Carnaval”, disse o vocalista.





Lucas deixou o reality após receber 8,35% votos para ficar, enquanto Davi obteve 63,21% e Beatriz, 28,44%.

Pizane tem 22 anos, é cantor e estudante de Produção Cultural. O baiano destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua música para o resto do mundo.