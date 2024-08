Mariah Carey prepara surpresa para shows no Brasil: ‘Vai ser uma experiência incrível’

A cantora Mariah Carey disse estar empolgada para reencontrar fãs brasileiros. No país pela quinta vez, Mariah se apresentará em setembro em São Paulo e no Rio de Janeiro, estreando no Rock in Rio. “Sempre ouvi falar do festival, quando soube que teria a oportunidade fiquei tão animada! Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível”, disse.

PUBLICIDADE Em entrevista ao Fantástico, a cantora preferiu não revelar maiores detalhes sobre os shows, mas disse ter escutado pedidos dos fãs brasileiros. Mariah revelou que fará uma surpresa cantando as músicas favoritas do público, mas não revelou quais foram as canções escolhidas. “Os fãs brasileiros são maravilhosos. Tento me comunicar com eles o máximo que posso. Eu não entendo, mas tenho uma amiga brasileira que me diz tudo que estão falando”, disse.

Cantora Mariah Carey concedeu entrevista ao Fantástico, da Tv Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Além do entusiasmo pelo retorno aos palcos brasileiros, Mariah também se mostrou feliz pelo reencontro com a culinária, especialmente pelo arroz com feijão e pão de queijo.

A cantora disse guardar muitas memórias sobre o Brasil e destacou a primeira passagem, em 1999, quando financiou por conta própria os shows, já que a gravadora na ocasião não aprovava as apresentações no país. A surpresa dos agenciadores veio na sequência quando constataram o sucesso com o público brasileiro. “Foi uma das minhas viagens favoritas”, relembra. “Toda vez que vou ao Brasil é incrível e é por isso que mal posso esperar para ir novamente”.

Leia também Um mês para o Rock in Rio: veja bastidores da montagem do novo mapa do festival

Em março, quando foi anunciada como atração principal do Rock in Rio, a cantora fez uma publicação nas redes sociais mostrando o entusiasmo com o retorno. “Brasil, estou chegando! Estou muito empolgada para finalmente voltar ao Brasil”.