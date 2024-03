MC Daniel ajuda a empurrar carro de mulher que ficou sem gasolina: ‘Vi como se fosse minha mãe’

MC Daniel parou o trânsito no Rio de Janeiro ao ajudar uma professora que ficou sem gasolina no carro na última quinta-feira, 22. O cantor estava a caminho dos estúdios Globo para gravação do Domingão com o Huck. No Instagram, ele escreveu: “Luciano Huck, vou chegar uns minutos atrasado”.

PUBLICIDADE O participante do Dança dos Famosos 2024 relatou que muitas pessoas testemunharam o problema pelo qual a mulher estava passando, mas que ninguém se voluntariou para ajudá-la. Ele e alguns amigos empurraram o carro da professora até o posto de gasolina mais próximo. “Foi muito maneiro. Eu vi como se fosse minha mãe. Você parada e ninguém ajudando”, contou o cantor em seu Instagram.

MC Daniel ajuda professora que ficou sem gasolina no carro em via expressa do Rio. Foto: Globo / Léo Rosário

A professora se emocionou com o ato. “Esse menino é um príncipe. Me salvou”, agradeceu. Ela contou que ficou três horas no trânsito porque um carro pegou fogo na via, e por isso ficou sem combustível.

MC Daniel ainda criticou Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. “Alô, prefeito, estou tendo que fazer seu trabalho. É complicado”.