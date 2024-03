‘Dança dos Famosos′: conheça os participantes da edição

Henri Castelli participou do Mais Você desta quinta-feira, 29, e revelou que está no elenco do Dança dos Famosos 2024, quadro apresentado no Domingão com Hulk, na Globo. Ele também disse que já foi convidado para a competição, quando Faustão ainda comandava o programa.

Henri Castelli está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo / Léo Rosário

PUBLICIDADE O ator não participa de uma novela desde Malhação: Toda Forma de Amar, exibida entre 2019 e 2020. “Não durmo há três meses”, disse Henri sobre a ansiedade para participar do quadro. Talitha Morete, que está apresentando o Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga, revelou que também é uma das participantes do Dança dos Famosos deste ano. “Estou feliz da vida, não estou nem acreditando”, disse.

Talitha Morete está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo / Léo Rosário

“Entrei na Globo 14 anos atrás, no Domingão, então, é um programa muito especial para mim [...] Obrigada pelo convite”, completou.

Amaury Lorenzo também irá competir no Dança dos Famosos. O ator conquistou o público pela sua atuação na novela Terra e Paixão, em que interpretou Ramiro.

Amaury Lorenzo irá participar do 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

A jornalista esportiva Bárbara Coelho é mais um nome a compor o elenco. Ela trabalha na Rede Globo e está no comando do Esporte Espetacular desde 2018.

Bárbara Coelho vai participar do 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Barbara Reis também foi confirmada. A atriz contracenou com Amaury Lorenzo em Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco em que interpretou Aline.

Barbara Reis está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Enrique Diaz, que deu vida ao Coronel Firmino na primeira fase de Renascer, também está participando da competição de dança.

Enrique Diaz está no elenco do 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Outra participante divulgada foi a advogada criminalista, professora universitária, influenciadora digital e apresentadora de TV Gabriela Prioli.

Gabriela Prioli é confirmada no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

O criador de conteúdo Juliano Floss também se juntou ao evento.

Juliano Floss está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Klara Castanho, que atuou em novelas da emissora e no cinema, é um dos nomes confirmados na competição de dança.

Klara Castanho irá participar do 'Dança dos Famosos". Foto: Globo/ Léo Rosário

A cantora Lexa irá marcar presença no palco do Domingão com Huck. Ela foi casada com MC Guimê, participante do BBB 23.

Lexa está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Além de Klara Castanho e Barbara Reis, Lucy Alves faz parte da parcela de atrizes do elenco.

Lucy Alves vai participar do 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Assim como Lexa, Matheus Fernandes é um cantor que topou participar da competição.

Matheus Fernandes está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

MC Daniel, cantor de funk que desfilou na Semana de Moda de Milão, também foi confirmado no Dança dos Famosos 2024.

MC Daniel está no 'DanMC Daniel está no 'Dança dos Famosos'.ça dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Micael Borges e Samuel de Assis são mais dois atores que irão formar duplas com dançarinos no Domingão com Huck.

Micael Borges está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Samuel de Assis está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo/ Léo Rosário

Para fechar o elenco desta temporada, a jornalista Tati Machado teve sua participação confirmada.