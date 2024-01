MC Gui se irritou com Nego do Borel nas redes sociais nesta sexta-feira, 5. O motivo da revolta foi a luta de boxe entre os dois, marcada para fevereiro no Fight Music Show. O funkeiro postou um vídeo no Instagram dando a sua versão sobre a briga. O Estadão tentou contato com Nego do Borel para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento. Assista ao vídeo acima.

Na gravação, ele disse que pesava cerca de 100 kg quando assinou o contrato de luta com Nego do Borel há alguns meses. No documento, afirmou estar descrito quantos quilos ele perderia para enfrentar o cantor.

“Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do bordel, Nego do Borel, não sei qual nome devo chamar ele, pesa, sei lá, 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo”, iniciou ele sobre a assinatura do contrato.

MC Gui se irritou com Nego do Borel após assinatura de contrato para luta Foto: Reprodução/Instagram/@mcgui

Com a diferença de peso entre os dois, a situação teria mudado quando eles se encontraram em uma coletiva de imprensa após o funkeiro emagrecer. “Ele ficou com medo, e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento”, completou.

“Ficou totalmente em choque. Viu meu peso, viu minha altura, o peso que eu tinha que bater no meu contrato, eu ia bater, pois ele fez acontecer exatamente isso, mudança de planos”, comentou MC Gui.

MC Gui postou uma imagem de tela de uma suposta conversa com Nego do Borel. No papo, o cantor exigia que o ex-Fazenda emagrecesse mais do que eles combinaram previamente — ou ele trocaria de adversário.

“Ele exigiu que eu batesse 78 kg e não batesse o peso que está no meu contrato. Meu contrato foi rasgado, estou assinando outro. Novo contrato de peso, vou bater 78 kg no dia da pesagem”, contou MC Gui.

O Estadão tentou contato com Nego do Borel para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.