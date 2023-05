MC Pozza é morto a tiros em barbearia no Rio Grande do Sul; polícia investiga o caso

O cantor de funk MC Pozza, foi morto a tiros em uma barbearia na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O jovem chamado João Pedro Pozza de Oliveira tinha 22 anos.

Cerca de dez pessoas estavam presentes no local na noite da última quarta-feira, 24, quando um homem mascarado entrou no estabelecimento e mandou que todos deitassem no chão.

Em seguida, o homem fez diversos disparos contra MC Pozza, que morreu no local. Outro jovem também foi atingido, mas ficou apenas ferido e foi encaminhado a um hospital.

O criminoso não foi identificado até o momento. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que investiga o crime.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a polícia analisa a possibilidade de câmeras terem registrado a ação e está conversando com testemunhas.

“Nenhuma das vítimas possui antecedentes, sendo que, neste momento, não há motivação definida e, por isso, nenhuma linha investigatória está afastada”, explicou.





Família lamenta morte

Nas redes sociais, familiares de MC Pozza confirmaram a morte do músico e lamentaram a perda. “Informamos com pesar o falecimento de nosso Mc Pozza. Sentiremos a sua falta e esperamos que ele esteja em um lugar melhor”, diz a publicação.

“Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Sabemos que João era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, humildade, amizade e alegria”, continua a nota.

“Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade. Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens. De seus pais, irmãos, sobrinhos e outros familiares”, conclui.

MC Pozza tinha cerca de 18 mil seguidores nas redes sociais e três músicas lançadas nas plataformas digitais. O lançamento mais recente, Gestão do Homi, tem pouco mais de 34,5 mil reproduções no Spotify.