Mel Maia e MC Daniel anunciam fim do namoro 1 mês após reatarem: ‘Seguimos amigos’

A atriz Mel Maia, 19, usou as redes sociais para comunicar o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, 25. O anúncio acontece menos de um mês após o casal reatar o namoro depois de um término em junho.

Em um texto publicado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 29, Mel disse que o relacionamento entre os dois começou como uma amizade, e que ambos querem seguir amigos mesmo com o fim do namoro.

“Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim”, escreveu a atriz.

Comunicado de Mel Maia sobre término com MC Daniel. Foto: Reprodução/Instagram/@melissamelmaia

Mais tarde, MC Daniel também se pronunciou sobre o fim da relação “Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e por mim, e queremos o bem um do outro”, disse.

“A todos que têm um carinho por nós, obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem. Que Deus continue nos abençoando”, completou.

Pronunciamento de MC Daniel sobre fim de relacionamento com Mel Maia. Foto: Reprodução/Instagram/@mcdaniell

Casal terminou pela 2ª vez

Mel Maia e MC Daniel assumiram o relacionamento em outubro de 2022. Desde então, faziam aparições constantes nas redes sociais e declarações públicas.

O ex-casal anunciou o fim do namoro pela primeira vez em junho de 2023, quando surgiram boatos de que a relação não ia bem. Na ocasião, o cantor chegou a fazer um pedido de desculpas público à atriz por conta da repercussão do término.

“Todo mundo ficou bravo comigo por alguma atitude minha. Eu não fiz de maldade. [...] Eu não bati em ninguém, mas, no momento de raiva, eu respondi pessoas, não fui um cara maduro e não fui um cara inteligente emocionalmente para com a pessoa com a qual eu tinha um relacionamento”, disse.

Nas semanas seguintes, Mel e MC Daniel voltaram a aparecer juntos, indicando que teriam reatado. A confirmação veio no começo de agosto, quando viajaram para os Estados Unidos juntos.

Eles chegaram a celebrar 10 meses de namoro em grande estilo, com uma foto exibida na Times Square, famoso ponto turístico da cidade de Nova York. Agora, no entanto, anunciaram o fim da relação pela segunda vez.