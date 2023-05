Met Gala: Anitta confirma próximo álbum em inglês e espanhol com inspiração em bailes de favela

A cantora Anitta foi uma das brasileiras que passaram pelo tapete vermelho do Met Gala nesta segunda-feira, 1º. Além de ganhar destaque no maior evento de moda do mundo, a brasileira aproveitou a ocasião para dar mais detalhes sobre seu próximo álbum, que, segundo ela, terá inspiração nos bailes de favela e será cantado em inglês e espanhol.

“Quero mostrar mais onde isso [o funk] foi criado. É a minha cultura, minha comunidade, meu País”, comentou a cantora em entrevista à revista norte-americana Variety durante o jantar beneficente. O disco vai marcar o início da parceria da cantora com a gravadora Republic Records, com a qual ela confirmou ter assinado um contrato em abril.

Anitta tomou a decisão de trocar de gravadora após uma série de insatisfações com o contrato com a Warner Music. A novidade aumentou a expectativa dos fãs para o novo disco, já que o lançamento será focado no ritmo que marcou o início da carreira da cantora.

Anitta deu mais detalhes sobre seu próximo álbum durante a participação no Met Gala nesta segunda-feira, 1º. Foto: Angela WEISS / AFP

À Variety, ela ainda comentou que o álbum trará parcerias que farão seus fãs “surtarem”. Ela não revelou nomes, mas citou algumas artistas com as quais sonha em trabalhar, como Lizzo, Doja Cat e Ariana Grande.

Ainda sem data de lançamento, o disco será o sucessor de Versions of Me, lançado pela cantora em 2022. O último álbum trouxe o hit Envolver, canção que fez Anitta ser a primeira brasileira a chegar ao topo do Spotify Global.

Anitta talks signing with Republic, her new album, her #MetGala look and much more. https://t.co/OcPy5cjK1f pic.twitter.com/YwfyOU6ZIX — Variety (@Variety) May 1, 2023

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais