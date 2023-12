Modelo considerado ‘o mais bonito da Itália’ abandona carreira para virar padre

O modelo italiano Edoardo Santini, de 21 anos, decidiu abandonar a carreira no mundo da moda para se tornar padre. Em 2019, ele foi eleito o homem “mais bonito da Itália” pelo concurso Il Bello d’Italia, promovido pelo grupo de moda ABE.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Santini disse que deixou seus estudos em teatro e dança para se mudar para Florença e investir na carreira como sacerdote. Desde o último ano, ele está morando com dois padres e estudando para a função.

Edoardo Santini, modelo eleito 'o mais bonito da Itália', que decidiu virar padre. Foto: Cristina Nashed/Instagram/@_edoardosantini_

“Aos 21 anos, estou no caminho de me tornar sacerdote, se Deus quiser. Decidi desistir do trabalho de modelo, atuação e dança, mas não vou abandonar todas as minhas paixões, apenas vivê-las de forma diferente, oferecendo-as a Deus”, disse.

“No final do ano, foi natural que eu pedisse ao bispo para ingressar no curso preparatório, ano que antecede a vida no seminário. E aqui estou, estudando teologia e servindo duas paróquias da diocese florentina”, continuou.

Ele disse que chegou a receber críticas pela sua decisão: “Claro que tem pessoas que falam pelas minhas costas. Há quem não tenha problema em me dizer que sou uma decepção, até mesmo na minha família. Mas também há quem me apoie, crentes e não crentes”.

Continua após a publicidade

Antes mesmo de desistir da carreira de modelo, Edoardo já publicava mensagens religiosas nas redes sociais. Em uma das suas primeiras publicações no Instagram, ele escreveu: “O corpo é um dom, vamos explorar. Mas vamos colocá-lo ao serviço do Espírito. Aí você vai perceber que não existe imperfeições porque todos somos reflexos de Deus”.

Ele soma mais de 20 mil seguidores na rede social e o vídeo em que anuncia sua jornada para se tornar padre já soma mais de 299 mil visualizações.