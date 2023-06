Morre o cineasta Carlos Porto de Andrade Jr. aos 67 anos

O cineasta Carlos Porto de Andrade Jr. morreu na madrugada desta sexta-feira, 16, aos 67 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que sofreu no último domingo, 11. Ele estava internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo.

Arquiteto pós-graduado pela FAU-USP, atuou como fotógrafo, escritor, diretor e roteirista de cinema e vídeo. Sua trajetória se iniciou ainda na infância, com produções em pintura e fotografia. Começou a filmar com 8mm, 16mm e super-8, bitola que utilizou intensamente a partir de 1973.

Graduado e Mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Em 1978, apresentou o filme Arquitetura da Mentira, em super-8, como seu Trabalho de Graduação Interdisciplinar.

Entre as décadas de 1970 e 1980, exibiu seu trabalho no Brasil e no exterior, representando o Brasil na Quinzena de Realizadores do Festival de Cinema de Cannes em 1982, com os filmes Grátia Plena e Corações Marinhos, e, no ano seguinte, com o filme Saudade. Foi premiado em quatro edições do Videobrasil.

Seu último trabalho foi o longa metragem Primavera, com diversos prêmios nacionais e, principalmente, internacionais. O filme foi produzido pela Notábile Filmes, distribuído pela O2Play e contou com Ruth de Souza, Ana Paula Arósio e Marília Gabriela no elenco.

Prêmios

Festival Internacional do Filme Super 8, Bélgica; Festival Internacional Del Filme Super 8, Cali, Colômbia; Festival Internacional Del Filme Super 8, Caracas, Venezuela; Festival de Gramado, Brasil; Super Festival Nacional do Filme Super 8, Brasil; Festival Internacional de Ann Arbor, EUA; Festival Internacional das Ilhas Canárias, Espanha; Festival Internacional de Filmes da U.N.I.C.A., Hungria; Festival Internacional de Filme Super 8, Montreal; Festival de Toronto, Canada; Festival de Filme Super 8, São Paulo; Festival Video-Brasil. Fest-Rio; Prêmio Estímulo da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo.

Comunicado oficial

A morte do cineasta Carlos Porto de Andrade Jr. foi divulgada por meio de comunicado enviado pela Notábile Filmes. Segue o texto na íntegra:

“Tenho a triste notícia do falecimento do multipremiado cineasta Carlos Porto de Andrade Jr. que, ainda na época do Super-8, representou o Brasil por duas vezes no Festival de Cannes. Seu último trabalho foi o longa metragem Primavera, com diversos prêmios nacionais e, principalmente, internacionais. O filme foi produzido pela Notábile Filmes, distribuído pela O2Play e contou com um elenco primoroso, encabeçado por Ruth de Souza, Ana Paula Arósio e Marília Gabriela, entre outros”.

“O cineasta teve um AVC de domingo para segunda-feira, e estava internado no Hospital Nove de Julho, onde faleceu nesta madrugada. Sua obra faz parte do acervo do MIS e Primavera pode ser visto através de aluguel em todas as plataformas. Carlos Porto de Andrade Jr. gostaria de ser lembrado por sua obra, que ainda aguarda o devido reconhecimento”.