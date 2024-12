Morre pitbull Ragnar, que fazia sucesso nas redes sociais com mochila de tubarão

O cachorro da raça pitbull Ragnar, famoso nas redes sociais por usar uma mochilinha de tubarão durante seus passeios, morreu na semana passada. A notícia foi divulgada através do Instagram do animal, que contava com mais de 870 mil seguidores no Instagram e mais de 2,5 milhões no TikTok.

Cão Ragnar da raça pitbul fazia sucesso nas redes sociais Foto: @juninho_ragnar via I

PUBLICIDADE Os tutores de Ragnar, também chamado de Juninho, não souberam informar a causa exata da morte, mas acreditam que ele tenha sofrido um mal súbido. Ainda de acordo com postagens nas redes sociais, o cachorro tinha cinco anos de idade. “É galera, infelizmente perdemos nosso Ragnar, nosso menino foi morar com Deus. Descanse em paz, você foi gigante. Te amaremos eternamente”, escreveu um dos tutores no perfil oficial.

Depois, os donos de Ragner postaram um vídeo em homenagem com diversos recortes dele brincando na praia com sua família, dormindo no colo de seus tutores, tomando água de coco com a mochila nas costas, e até de usando óculos escuros.

“Descanse em paz, filho. Você foi incrível, sua passagem aqui foi importante demais, você foi amado em um nível inimaginável, você quebrou tabus, você mostrou que a sua raça não merece o preconceito que sofre, você foi simplesmente INCRÍVEL. Sua família te ama e nunca vamos esquecer de você, NUNCA”, lamentou.

Assista: