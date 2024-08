Nadja Haddad posta foto rara do filho prematuro no dia que ele deveria estar nascendo; veja

Nadja Haddad relata nova cirurgia de José Foto: @nadjahaddad Via Instagram

A apresentadora Nadja Haddad, ex-Bake Off Brasil, comemorou, nesta segunda, 26, nas redes sociais, os quatro meses do nascimento de José com uma foto rara do bebê. Ele está internado desde o nascimento, em abril. José e o irmão gêmeo Antonio nasceram com menos de seis meses. Antônio não resistiu e morreu no dia 12 de maio.

PUBLICIDADE A apresentadora compartilhou duas fotos do bebê, sem mostrar o rosto dele. Em uma delas, ela aparece lendo um livro para o filho. Na outra, ela está com José e com o marido, o prefeito de Cajamar, Danilo Joan. No post, ela escreveu: “4 meses, meu filho. E pensar que você e seu irmão Antônio nasceriam agora”.

Ela continuou: “Em meio a tantas dores, medos, desafios… Eu e o seu papai [Danilo Joan] vivemos muitas superações. E, sobretudo, testemunhamos os milagres de Deus! Assistimos o passo a passo do último trimestre da sua gestação fora do meu ventre! Hoje você é um bebezão! Perfeitamente formado, sob os cuidados do Pai e de uma equipe médica, incluindo enfermeiras e técnicas, que te enchem de amor! E tem o privilégio de ser cuidado também pelo seu anjo, o seu irmão Antônio”.

Nadja Haddad ainda expressou sua fé e agradeceu os seguidores por suas orações. “Obrigada, Deus, por cada vitória e por nos ajudar a transformar a dor em gratidão. E por acolher nosso Antônio em Seus braços e permitir que sintamos daqui, o amor dele. Nós agradecemos o apoio e as orações de todos vocês que estão sempre nos acolhendo em cada vitória por aqui”, escreveu.

Além do post, Nadja compartilhou, nos stories do Instagram, alguns dos cuidados que tem com as roupas do filho no hospital.

Publicidade