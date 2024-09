Nasce José Leonardo: confira como é o quarto do filho de Virgínia e reação das Marias

Virgínia mostra detalhes do quarto do novo caçula da família, José Leonardo Foto: @virginia Via Instagram

Virgínia Fonseca registrou em suas redes sociais, na segunda-feira, 9, a reação das duas filhas mais velhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, ao conhecerem José Leonardo, que nasceu no domingo, 8. O terceiro filho da influenciadora com o cantor Zé Felipe também ganhou um quarto na nova mansão do casal.

As duas irmãs se mostraram animadas com José Leonardo. Ambas visitaram o quarto da maternidade em que o recém-nascido se encontra, e Maria Flor pediu para pegar o recém-nascido no colo. Os momentos foram registrados nos stories de Virgínia.

Virgínia registra Maria Flor, filha mais nova, ao conhecer o irmão Foto: @virginia Via Instagram

Maria Alice, filha de 3 anos de Virgínia e Zé Felipe, conhece o irmão José Leonardo, na maternidade Foto: @virginia Via Instagram

Também pelas redes sociais, ela mostrou o quarto dos convidados na maternidade, que funciona como uma antessala. O local conta com sofás e uma mesa de comidas, bebidas e doces para as visitas.

Sala da maternidade onde nasceu José Leonardo, filho de Virginia Foto: @virginia Via Instagram

O quarto de José Leonardo em sua nova mansão foi postado nas redes sociais da influenciadora com a legenda: “Tudo prontinho só esperando nosso príncipe”. Localizado em Goiânia, Goiás, o imóvel conta com 7 mil metros quadrados, piscina com borda infinita e sete suítes. Veja o vídeo da casa aqui.