‘Nem Jesus aguenta’, diz marido de Sasha sobre religiosos e carnaval

Nesta terça-feira, 13, o cantor usou sua conta no X para se pronunciar sobre as ofensas. “O prêmio do povo mais chato da Terra (com exceções) vai para: crentes! Na moral, acho que nem Jesus aguenta”, escreveu.

O cantor curtiu a folia ao lado de Sasha e de Bruna Marquezine. Após o desabafo, alguns internautas saíram em sua defesa. “Não consigo entender. Amar Cristo não te impede de nada. Você tem que ser justo, fiel a Deus e não fazer o mal, mas eles não entendem”, disse um seguidor.