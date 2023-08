Nick Jonas cai em buraco durante show dos Jonas Brothers em Boston; veja vídeo

Nesta terça-feira, 15, o artista Nick Jonas sofreu um pequeno acidente em turnê com seus irmãos, da banda Jonas Brothers, na turnê The Tour. Segundo o portal Just Jared, o cantor caiu em um buraco no palco, enquanto se apresentava em Boston, nos Estados Unidos.

No vídeo, é possível ver que o artista estava cantando quando deu um passo para trás, tropeçando em um buraco. Com isso, Nick cai e se apoia no palco, mas prontamente consegue levantar e continuar se apresentando.

Nick e seus irmãos Joe e Kevin, os Jonas Brothers, estão em turnê desde a última semana, promovendo o disco The Album. A programação de shows seguirá pelos Estados Unidos, Europa e Austrália. Não há previsão para shows no Brasil.