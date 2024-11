Donald Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. A projeção dos principais veículos da imprensa americana apontaram a vitória do republicano, que conquistou 277 delegados no colégio eleitoral, derrotando a democrata Kamala Harris.

O candidato republicano Donald Trump aponta para a multidão em evento na Flórida que acompanhou as apurações durante a madrugada da eleição, na quarta-feira, 6. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter), celebridades americanas se manifestaram sobre a vitória de Trump conforme as apurações transcorriam, durante a noite de terça-feira, 5, e a madrugada desta quarta-feira, 6. O resultado foi anunciado nesta manhã.

Confira o que eles disseram:

Cardi B

A rapper declarou apoio a Kamala Harris e registrou sua insatisfação nas redes. “Eu odeio vocês todos”, escreveu ela em um stories no Instagram. Durante a madrugada, enquanto a democrata ficava para trás em número de delegados, Cardi B já havia publicado no X: “Precisamos de uma Ave Maria”.

Stephen King

O escritor é outra personalidade que apoiou a democrata e expressou seu descontentamento com a vitória do adversário no X. “Há uma placa que pode ser vista em muitas lojas que vendem itens lindos, mas frágeis: bonito de se ver, encantador de segurar, mas quando você quebra, está vendido. O mesmo pode ser dito sobre a democracia”, escreveu. Mais cedo na terça-feira, ele havia postado: “Se você ama a democracia, por favor vote em Kamala Harris”.

Zachary Levi

O ator, mais conhecido pela franquia Shazam!, da DC, foi bastante ativo nas redes sociais durante o período de campanha eleitoral e declarou voto em Trump. “Agora vamos todos trabalhar juntos para curar o que foi quebrado e tornar a América grande, saudável e próspera novamente”, escreveu ele no X após a vitória.

O ator também exaltou Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário do X. “Ele era [um herói americano] antes mesmo dessa eleição. Isso só o canoniza oficialmente”, publicou Levi.

Elon Musk

Nascido na África do Sul, Musk é naturalizado americano. O bilionário transformou o X em um reflexo de suas opiniões pessoais, com força total no período pré-eleições nos EUA, em campanha ativa pela vitória de Trump.

Dentre as publicações feitas por ele em seu perfil na rede social até o momento, se destacam “O povo da América deu a Donald Trump um mandato para a mudança claro como cristal esta noite” e “o futuro vai ser fantástico”, acompanhado da foto de um foguete. Musk é, também, fundador e CEO da empresa aeroespacial SpaceX.

Lili Reinhart

A atriz conhecida por Riverdale, que havia declarado apoio a Kamala, lamentou a vitória de Trump. “Não consigo compreender o sentimento das mulheres que se manifestaram sobre [ter sofrido] agressão sexual nas mãos de Trump. Ver milhões de pessoas votando em seu assediador. Meu coração se parte completamente por essas mulheres. Eu acredito em você e sinto muito”, escreveu durante a madrugada.

John Cusack

O ator e roteirista apoiava a democrata Kamala, acompanhou as apurações durante a madrugada no X e detonou a então possível vitória de Trump. “Harris pode muito bem [conseguir] Wisconsin, Michigan e Pensilvânia - o fato de que o país escolheria se destruir votando em um criminoso condenado, estuprador e nazista é um sinal de niilismo profundo. Para dizer o mínimo”, escreveu. Os três Estados-pêndulo mencionados por Cusack, cruciais nas eleições, acabaram sendo conquistados pelo republicano.

Sophia Bush

“Ótimo trabalho dando mais poder à gangue MAGA, América. Imagino quantas pessoas estão vendo isso e AINDA dizendo ‘Mas, mas, mas, pelo menos ele não é uma mulher negra!’ na privacidade de suas casas esta noite. Meu coração está partido”, lamentou a atriz de One Tree Hill. A sigla Maga se refere à frase Make America Great Again (Tornar a América Grande Novamente), slogan da campanha de Donald Trump desde 2016 e que virou lema dos republicanos e apoiadores.

Adam McKay

O cineasta, diretor de A Grande Aposta e Não Olhe Para Cima, criticou a forma como os democratas conduziram a campanha e declarou que pretende abandonar o partido, considerando agora apoiar o Partido Verde (Green Party), de esquerda. "Quem poderia imaginar que apoiar abertamente o assassinato em massa de familiares de eleitores prejudicaria os democratas dessa forma?", escreveu em um post, se referindo ao conflito na Faixa de Gaza.

Ele também condenou as omissões do partido sobre a “saúde cognitiva” do presidente Joe Biden e a recusa do partido em fazer uma convenção aberta para indicar um novo candidato à reeleição.

Bette Midler A atriz, grande crítica de Trump, reagiu com uma antiga citação do jornalista americano H. L. Mencken. "Quando um candidato a um cargo público enfrenta os eleitores, ele não enfrenta homens sensatos; ele enfrenta uma multidão de homens cuja principal marca distintiva é o fato de que eles são completamente incapazes de pesar ideias (...) e cuja emoção dominante é o medo do que eles não conseguem entender (...) A Presidência tende, ano após ano, a ir para esses homens. À medida que a democracia é aperfeiçoada, o cargo representa, cada vez mais de perto, a alma interior do povo. Nós nos movemos em direção a um ideal elevado. Em algum grande e glorioso dia, as pessoas simples da terra finalmente alcançarão o desejo de seu coração, e a Casa Branca será adornada por um idiota completo", diz o trecho.

Wendell Pierce

O ator de The Wire e Selma, que endossava Kamala, escreveu: “Eleições têm consequências. A Suprema Corte será alterada por uma geração. Nunca mais verei uma corte moderada na minha vida (... ) O dano que Trump está prestes a infligir às nossas instituições nos próximos dois anos será irreparável.”

Pierce também exaltou os esforços empenhados por Harris em uma campanha considerada curta. “Senhora vice-presidente, você fez uma ótima campanha. Em 107 dias, você se apresentou ao povo americano e definiu o que desqualificava seu oponente (...) Você apresentou uma dose de esperança e otimismo enquanto demonstrava inteligência e disciplina (...) Estou honrado por ter feito parte desta campanha e ansioso para trabalhar com você ainda mais para proteger nossa democracia e formar uma união mais perfeita”, publicou ele, junto da foto da democrata.