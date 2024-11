Como Musk transformou o X em um espelho de sua personalidade antes das eleições dos EUA

Todas as suas publicações foram mais longe e repercutiram mais amplamente do que nunca, pois a conta de Musk passou a dominar a plataforma, tornando-o efetivamente o anfitrião de seu próprio site. Sua conta é a mais popular no X por uma margem significativa, com mais de 202 milhões de seguidores. Ela impulsiona a conversa diária da plataforma e direciona a discussão para a direita, de acordo com pesquisas independentes e uma análise do Times. E o envolvimento com suas publicações - incluindo curtidas e repostagens - dobrou no último ano, de acordo com as métricas do X.

As repercussões do domínio de Musk no X - especialmente porque ele lança dúvidas sobre a integridade da eleição - podem ser profundas.