Paramore divulga música ‘This Is Why’ e anuncia álbum para fevereiro de 2023

O aguardado retorno da banda Paramore finalmente chegou. O grupo divulgou nesta quarta-feira, 28, o seu primeiro lançamento desde 2017, a música This Is Why.

A faixa veio acompanhada do anúncio de que o sexto álbum de estúdio do grupo, que recebe o mesmo título, será lançado em 10 de fevereiro de 2023 através da gravadora Atlantic Records.

Leia também Integrantes de Paramore atualizam fotos e causam esperança de novo álbum

A banda também deu pistas de que lançará outras músicas antes da chegada do álbum. No site oficial do Paramore, aparecem em destaque a data desta quarta, 28, o título This Is Why, e mais duas datas acompanhadas de possíveis nomes de canções: 2/10 e Leave The House e 3/11 e Tonight.

Além de todas as novidades, o grupo divulgou o clipe oficial de This Is Why, que mostra os integrantes Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro em meio à natureza e ao ar livre para acompanhar a sonoridade indie pop da faixa.

“[A música] resume a abundância ridícula de emoções, a montanha-russa que é estar vivo em 2022, tendo sobrevivido os últimos três ou quatro anos”, afirmou Hayley em comunicado à imprensa internacional.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais