Passageira de avião chega a 2 milhões de seguidores; relembre outros ‘anônimos’ com ascensão rápida

De uma hora para outra, Jeniffer Castro se tornou uma celebridade no Brasil. Em um vídeo que viralizou, a bancária mineira aparece serena, enquanto é hostilizada por não querer ceder o seu lugar em um avião.

Jeniffer Castro viralizou depois de se recusar a ceder o assento em avião Foto: @jeniffercastro via Instagram

PUBLICIDADE A fama foi instantânea. Prova disso é ela já ultrapassou a casa dos 2 milhões de seguidores no Instagram e outros 218 mil no TikTok, o que já lhe rendeu convites para aparecer em campanhas publicitárias. Com esse número, ela tem mais seguidores do que artistas consagrados, como Fernanda Torres, apontada recentemente como um “ícone global” pela Vanity Fair. Mesmo candidata ao Oscar, a atriz tem ‘apenas’1,8 milhão.

Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, é mais uma celebridade instantânea da internet Foto: Iran Ferreira via YouTube

Jeniffer não está sozinha no panteão das celebridades instantâneas. O brasileiro gosta de fazer celebridades nas redes. Um desses casos é Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, que quebrou recordes de engajamento em conteúdos virais.

Hoje, ele ostenta 21,7 milhões de seguidores e a sua história é contada em uma série documental no Max. Nos três episódios, o influenciador recebe depomentos elogiosos de nomes como Tiago Leifert, Gkay, Falcão, Carlinhos Maia e Kondzilla.

“Ter um documentário sobre a minha vida, com a participação de pessoas que admiro e sou fã, lançado na Max, é algo que eu nunca imaginei. É um sonho realizado, mesmo. Eu agradeço muito a Deus, não caiu a ficha ainda. Já gravei muita coisa, mas nada se compara a isso”, afirmou o influenciador.

Camila Moura

Outra que conquistou um lugar ao sol foi Camila Moura, ex-mulher do ex-BBB Lucas ‘Buda’. Hoje com 2,7 milhões de seguidores, começou praticamente do zero nas redes sociais.

Ela ganhou fama no começo do ano, quando Lucas Buda, seu ex-marido, estava no Big Brother Brasil 2024. O capoeirista flertou com Giovanna Pitel, outra participante do reality show da Globo. Camila pediu o divórcio enquanto ele ainda estava confinado.

Com a fama, a influenciadora conquistou uma vaga em A Fazenda 16. Ela foi a sexta eliminada do reality show quando enfrentou Sacha Bali e Yuri Bontto.

Katilce

Katilce Miranda tinha apenas 136 amigos adicionados no Orkut quando foi chamada para subir no palco por Bono, vocalista do U2, em show no Morumbi. Horas depois, já tinha mais de 60 mil mensagens recebidas em seu ‘scrapbook’. Tempos depois, a quantidade ultrapassou a casa dos milhão - isso em uma época em que o acesso à internet não era tão difundido no Brasil como hoje.

Para Nossa Alegria

Os irmãos Jefferson e Suellen viralizaram em 2012 ao cantar uma música religiosa de maneira engraçada, em brincadeira com a mãe. De uma hora para outra, se tornaram um fenômeno no mundo dos memes e das redes sociais. A dupla chegou a gravar algumas músicas, mas não emplacou sucessos. Recentemente, foram chamados por Rodrigo Faro para reencenar o clássico vídeo.

Entenda o caso da mulher da janela do avião

Em vídeo que ganhou repercussão, após se recusar a ceder o seu assento a uma criança que chorava querendo seu lugar, Jeniffer passa a ser hostilizada por uma mulher que fala que ela é uma “pessoa sem empatia”.

O efeito foi contrário. O vídeo, de fato, viralizou, mas grande parte dos internautas ficaram do lado de Jeniffer e a ‘anônima’ se tornou uma celebridade.