Paula Burlamaqui fala sobre envelhecimento: ‘Sinto meu corpo decadente’

A atriz Paula Burlamaqui, 57, revelou as dificuldades que tem enfrentado com o processo de envelhecimento durante uma conversa no programa Sábia Ignorância, do GNT, com a antropóloga Mirian Goldenberg. “Não estou achando legal envelhecer. Estou sofrendo. Não tem outro jeito, obviamente. O outro jeito é a morte e quero viver muitos anos”, desabafou a atriz.

A atriz Paula Burlamaqui abriu o coração em entrevista ao falar sobre estar envelhecendo. Foto: Reprodução/@paulaburlamaquioficial via Insta

PUBLICIDADE Paula não escondeu sua frustração com as mudanças físicas que a idade trouxe. “É questão da saúde. Sinto meu corpo decadente. Morro de saudade do colágeno. Também não durmo tão bem como dormia antes. Tenho dormido pouco. Não me recupero bem. Tudo está muito difícil”, confessou, evidenciando a luta constante contra os efeitos do tempo. Durante o bate-papo, Mirian Goldenberg destacou o preconceito existente no Brasil em torno da palavra “velho”. Segundo a antropóloga, na cultura brasileira, a velhice está associada à invisibilidade e à descartabilidade. “Não é só a Paula, que é um sex symbol e vive da imagem. Na nossa cultura, quando você diz que é velha, significa que ou você é invisível, ou é descartável, ou deixou de existir”, afirmou.

A atriz também refletiu sobre sua escolha de não ter filhos, decisão que, agora, lhe causa apreensão. “Eu fico apavorada. Fico pensando: quem é que vai cuidar de mim? Se eu tiver uma demência? Alguma incapacidade, quem vai cuidar de mim? Fico aterrorizada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho só para garantir um bem-estar na minha velhice”, ponderou.

Paula ainda falou sobre sua relação com o empresário Luís Paulo Montenegro, com quem vive um relacionamento.

“Estou com um (homem) mais maduro e se soubesse que era tão bom, não tinha perdido tanto tempo. Hoje estou vivendo na minha vida amorosa um relacionamento maduro que há 10 anos eu não me permitia”, completou a atriz, sinalizando uma nova fase em sua vida pessoal.

Publicidade

Paula que recentemente passou por uma cirurgia no quadril e tem compartilhado sua recuperação e desafios no Instagram.