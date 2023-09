Quando o pra sempre acaba: Relembre famosos que fizeram tatuagens para o par e depois terminaram

O amor sempre foi uma das maiores inspirações para a arte, e no mundo das celebridades, não é diferente. Muitos famosos optam por eternizar seus sentimentos através de tatuagens, uma forma imutável de expressar paixão e comprometimento. No entanto, a permanência da tinta nem sempre espelha a durabilidade dos relacionamentos.

Ao longo dos anos, diversos casais icônicos da mídia decidiram marcar na pele a representação de seus amores. Contudo, muitos desses relacionamentos encontraram seu fim, deixando para trás não apenas memórias, mas também marcas físicas que, em muitos casos, tornaram-se símbolos de um capítulo encerrado.

Confira a seguir uma lista de casais notórios que optaram por tatuagens como símbolo de seu amor, mas que, com o tempo, seguiram caminhos distintos.

Anitta e Simone Susinna

O casal optou por tatuagens simbólicas ao invés de nomes. Simone marcou um triângulo no tornozelo de Anitta, enquanto ela tatuou a palavra “connected” (“conectados” em português) nele. A relação, no entanto, terminou de forma conturbada.

Angelina Jolie e Billy Bob Thornton

Continua após a publicidade

Angelina tatuou o nome de Billy Bob no braço, mas após a separação, ela removeu a tatuagem e a substituiu por coordenadas geográficas dos locais de nascimento de seus filhos.

Bella Campos e MC Cabelinho

O casal, que se conheceu durante a preparação para a novela Vai na fé, decidiu eternizar o amor com tatuagens. Bella exibiu o nome “Victor Hugo”, verdadeiro nome do cantor, em seu braço. Já Cabelinho escolheu um local mais discreto, atrás da orelha, para tatuar “Bella”.

Deborah Secco e Marcelo Falcão

Durante seu relacionamento com o cantor Falcão, da banda O Rappa, Deborah Secco decidiu eternizar seu sentimento com uma tatuagem no calcanhar que dizia: “Falcão. Amor verdadeiro, amor eterno”.

Continua após a publicidade

Johnny Depp e Winona Ryder

Durante seu relacionamento nos anos 90, Johnny Depp tatuou “Winona Forever” (Winona para sempre) em seu braço. Após o término, ele alterou a tatuagem para “Wino Forever” (Bêbado para sempre).

Mel Maia e MC Daniel

A jovem atriz Mel Maia decidiu homenagear Daniel com uma tatuagem discreta, um “D”, em seu dedo anelar esquerdo. O casal teve idas e vindas, mas recentemente decidiu encerrar o relacionamento.

Continua após a publicidade

Pete Davidson e Ariana Grande

O casal fez várias tatuagens juntos durante seu breve noivado. Após a separação, ambos cobriram ou alteraram as tatuagens que fizeram em homenagem um ao outro.