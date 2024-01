Quem é Valentina Bandeira, que ficou de fora do BBB 24 após anunciar seu próprio nome antes da hora

A humorista e apresentadora Valentina Bandeira disse que estava “triste” e agradeceu ao apoio dos fãs neste sábado, 6, após a divulgação de detalhes sobre o reality BBB 24, que não inclui o seu nome entre os apresentadores.

“No meio dessa tristeza toda, eu me senti muito querida por vocês, obrigada”, ela escreveu no X (antigo Twitter).

O que aconteceu entre Valentina e a Globo?

A própria Valentina Bandeira disse, em dezembro de 2023, que apresentaria um quadro de entrevistas neste BBB. Sua companheira, ela afirmou, seria Thaís Fersoza. “Vou apresentar um mesacast do Big Brother, ontem disseram que eu apresentaria o café com o eliminado”, ela disse em seu canal no YouTube.

Ela chegou a fazer planos para o quadro: “Eu vou macetar o canal no YouTube, mesmo se o Boninho falar que não, vou dizer: se inscreve no meu canal”.

No entanto, nesta sexta-feira, 5, a Globo informou que só Thaís Fersoza vai apresentar o programa de entrevistas com o eliminado. A emissora não informou se Valentina estava no projeto inicial.

Continua após a publicidade

No entanto, é sabido que a Globo não aceita vazamentos de informações sobre o reality vindos dos próprios participantes. De acordo com o portal F5 da Folha de S. Paulo, a direção da emissora tirou Valentina do programa após saber que ela tinha adiantado a informação sem o conhecimento da Globo.

Valentina Bandeira no 'Beija Sapo' Foto: RODRIGO TREVISAN

Quem é Valentina Bandeira?

Valentina, 29 anos, é filha do bailarino Ricardo Bandeira e sobrinha da escritora Maria Clara Machado, nasceu na França e iniciou sua carreira artística no Brasil, no Teatro Tablado. A primeira peça profissional foi aos 12 anos, uma montagem de Peter Pan, dirigida por Sura Berditchevsky, seguido de Cabaré Valentin.

Com 19 anos, entrou na Globo onde participou de grandes produções como Geração Brasil, Totalmente Demais, Zorra, Tá no Ar: a TV na TV, Quanto Mais Vida, Melhor!, e sua última novela Todas As Flores, sucesso no Globoplay.

Carioca nata, é no humor que Valentina se destacou nas redes sociais, onde ela acumula mais de 1 milhão de seguidores. Ela se descreve como resultado de referências que vão desde desenhos animados da TV Globinho, Os Normais, A Grande Família, Zorra Total, os influencers Casimiro e Patrícia Ramos até chegar na programação da MTV dos anos 2000.

“Me entender no humor parece como entender a sua sexualidade, faz parte de mim. Eu sempre fui das engraçadinhas, mas não acreditava que eu seria capaz. Na internet, essa minha carga de comicidade chegou naturalmente, porque é minha maneira de existir no mundo. Mas, eu só fui ter coragem de falar: ‘se bobear, eu sou comediante’ agora. A internet me deu confiança”, ela disse em entrevista ao Estadão em setembro de 2023, quando começou a apresentar uma nova versão do Beija Sapo na MTV. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA.