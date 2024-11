Regina Casé relembra 16 anos de acidente que deixou marido tetraplégico: ‘Lembro de cada minuto’

Regina Casé usou suas redes sociais no último domingo, 10, para lembrar o marco de 16 anos do acidente de seu marido, Estêvão Ciavatta. Nos registros publicados pela apresentadora, é possível ver famosos e famílias apoiando o diretor de cinema no hospital.

Ele ficou tetraplégico após sofrer um acidente enquanto andava a cavalo em 2008. “16 anos hoje... 10 de novembro de 2008. Lembro de cada minuto como se fosse hoje... Agradeço a todos os muitos amigos, família, médicos, enfermeiros, terapeutas, guias espirituais e mais um mundão de gente que nem conheço que rezou e torceu por nós”, escreveu.

Regina Casé e seu marido, Estêvão Ciavatta, após o diretor de cinema sofrer um acidente em 2008. Foto: @reginacase via Instagram

PUBLICIDADE A atriz ainda ressaltou o orgulho que sente do amado, agradecendo a ele por nunca ter desistido. “A gente sabia que ia sair desse pântano de dor mas jamais poderíamos imaginar que íamos chegar tão longe. Nossa vida, nossos filhos, nossos trabalhos, nossas viagens, nossos sonhos. Dizer que foi um milagre é pouco.” Na época do acidente, o diretor de cinema ficou 17 dias no hospital, além de dois anos precisando do apoio de uma cadeira de rodas.

“Fazia cinco horas de fisioterapia por dia. A primeira vez que mexi a perna foi uma emoção imensa. Quando fiquei de pé, foi uma choradeira geral. E assim reaprendi tudo”, disse à Veja em 2023.

Regina Casé e Ciavatta estão juntos desde 1998.