Richarlison entrou na tendência do Tik Tok e divulgou um vídeo curioso para anunciar ao mundo sua amada nesta terça, 2. No vídeo, uma galinha aparece jogando um ovo de um telhado, o ovo abre e se transforma em uma foto do jogador com uma ruiva misteriosa.

Na verdade, não tão misteriosa assim: Seu novo amor é Amanda Araújo, estudante de Direito e influencer de 20 anos. Amanda tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. A própria zombou de Richarlison em seu X, antigo, Twitter, ao escrever: “Eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas... e o Richarlison”, mencionando o vídeo nada discreto publicado pelo jogador.

As postagens de Amanda já foram tomadas por fãs do jogador. Um deles brincou: “A terapia do Richarlisson tá dando certo, voltou o homem do gol”. Outro comentou: “Que golaço, hein, pombo!”.

O romance começou em julho de 2023 e parece estar bem engatado.