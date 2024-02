Saiba quem é Isa Salmen, atriz apontada como nova namorada de Fábio Assunção

Fábio Assunção e Isa Salmen estão namorando Foto: @fabioassuncaooficial e @isasalmen via Instagram

O ator Fábio Assunção, 52 anos, foi visto neste carnaval em clima de romance com a atriz Isa Salmen, 32 anos, em um chalé no interior de São Paulo. A atriz vive a personagem Sandrinha na novela Fuzuê, e foi marcada na postagem do Instagram de Fábio, com a legenda brincando com a música Macetando, de Ivete Sangalo, que é hit desse carnaval: “A gente maceta na paz. Viva o carnaval. Amores!”. Isa comentou na foto: “Macetando!”, também fazendo menção à brincadeira.

PUBLICIDADE O casal se conheceu nos bastidores da gravação da novela Fim, da Globoplay, em 2022, em que Fábio vivia o personagem Ciro. Na época, o ator ainda era casado com Ana Verena. Os dois se separaram em outubro do mesmo ano. Durante a novela, Isa teve uma pequena participação como Portenha, e protagonizou cenas com Fábio. Ainda em 2023, o casal já dava pistas da união. Em viagem à Itália, onde ambos se encontraram, Isa comentou em italiano na foto de Fábio: “Che bello ragazzo!”, que pode ser traduzido em português para “Que cara bonito”.

Fábio Assunção na Itália Foto: @fabioassuncaooficial via Instagram

Isa Salmen na Itália Foto: @isasalmen via Instagram

Os dois passaram o ano novo juntos também, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, de acordo com fotos que postaram no mesmo local, cada um em seu perfil do Instagram.

Foto de Fábio Assunção em Alagoas Foto: @fabioassuncaooficial via Instagram