‘Muito feliz de estar viva’, celebra Nathalia Santos após ser baleada

A ex-jornalista da Globo, Nathalia Santos, de 31 anos, foi baleada na madrugada da segunda-feira, 12, durante uma tentativa de assalto. Nathalia conversou com Patrícia Poeta ao vivo no programa Encontro, e detalhou mais sobre a cirurgia. “Estou no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), fiz uma transfusão, estou sendo bem cuidada. Não estou preocupada com esse tempo [para sair do hospital]”.

PUBLICIDADE O acidente ocorreu enquanto ela saía da Marquês de Sapucaí com o marido, quando o táxi em que estava foi alvejado com dois tiros, tendo um deles acertado o quadril da jornalista. “Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: ‘É tiro’”, disse. “Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo ‘corre para o hospital, eu não quero morrer’. Eu só pensava nos meus filhos”, contou ela no Encontro.

Nathalia Santos Foto: Reprodução / Instagram @nathaliasantos

Durante o programa, a jornalista detalhou mais sobre a cirurgia e os procedimentos que realizou: “Foi no quadril, na lateral da coxa. Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Eu passei pela cirurgia no fêmur, coloquei uma haste, com alguns parafusos. Eu ainda estou com a bala alojada. Daqui a pouco estou saindo daqui. Os médicos estão esperançosos”.

Nathalia passou também por uma transfusão de sangue, e contou que ainda não consegue realizar os movimentos nos pés, mas que está tudo “dentro do esperado”. “Estou muito feliz de estar viva”, completou.

Jornalista recebe mensagens positivas de amigos famosos

Nathalia ficou conhecida por ser comentarista do programa Esquenta!, com Regina Casé. A apresentadora escreveu uma mensagem de carinho para Nathalia em comunicado do Instagram sobre o ocorrido: “Meu amor, sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais essas dores. Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente”.

Regina Casé não foi a única a prestar condolências à Nathalia. A ex-BBB Lumena desejou ”melhoras”. A influenciadora e palestrante PCD Ana Clara Moniz confortou a jornalista: “Nath, querida, espero que isso tudo seja logo uma lembrança distante, diluída em tudo de bom que você ainda vai viver. Amo você e espero que saiba que pode contar comigo sempre!”, postou. A cantora Maria Gadú também fez questão de desejar a pronta recuperação da amiga: “Nossa! Melhoras, querida!”.

“Jornalista, palestrante, cega, mamãe do Davi e da Amora”, é assim que se autointitula Nathalia nas redes. Ela, que trabalhou como jornalista da Globo e comentarista do programa Esquenta!, foi também assistente de direção da novela Todas As Flores, da Globoplay. Sobre a experiência, Nathalia contou ao jornal Extra: “Espero ser uma precursora feliz nessa área e que outras produções queiram fazer igual. Quero abrir o caminho. Nossa intenção é ficar, participar, contribuir. Somos competentes. Dezenas estão sem desempenhar suas funções apenas por preconceito. E minha estada ali já agregou outras pessoas com deficiência na equipe. Ser ponte para essa galera ter oportunidade e não ser a única referência também é muito importante”.

Hoje Nathalia trabalha como colunista do portal Terra, e sempre compartilha nas redes suas experiências com a maternidade, além de falar sobre inclusão e oferecer dicas aos seguidores.