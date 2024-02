Trailer de ‘Evidências do Amor’ mostra Sandy e Fábio Porchat aos beijos; assista

A internet foi tomada por surpresa nesta quarta-feira, 21, com a divulgação de cenas envolvendo Sandy e o humorista Fábio Porchat. Assista ao trailer:

As imagens, que exibem os dois artistas em momentos de intensa proximidade, são parte do filme Evidências do Amor, inspirado na emblemática canção Evidências de Chitãozinho e Xororó. Contudo, a divulgação do trailer desencadeou uma avalanche de reações dos fãs, que se mostraram surpresos e, em alguns casos, confusos com a química inesperada entre Sandy e Porchat.

Sandy e Fábio Porchat estrelam 'Evidências do Amor' Foto: Bob Paulino e Paulo Belote/ Globo

PUBLICIDADE Comentários como “Meu Deus, a Sandy beijando o Porchat” e “Não consigo ver essas cenas” foram deixados pelos fãs nas redes sociais. O filme, com lançamento marcado para 11 de abril, narra a história de Laura e Marco, interpretados por Sandy e Porchat. O enredo começa com o casal se conhecendo em um karaokê, onde não resistem a cantar Evidências, desencadeando uma série de eventos que os leva do namoro ao casamento.

A direção e o roteiro do longa ficam por conta de Pedro Antônio Paes, trazendo Sandy em seu primeiro papel de destaque no cinema.

O teaser do filme é o primeiro registro de Sandy beijando outro homem após o término de seu casamento de 15 anos com Lucas Lima, em setembro de 2023. Apesar da separação, Sandy e Lucas mantêm uma relação harmoniosa. O músico, aliás, deixou o seu comentário no post com o trailer. “Chega o Natal, mas não chega 11/04″, disse.