Semana de Moda de Paris: gêmeas Olsen geram debate ao proibirem o uso de celulares em seu desfile

Vanessa Friedman, editora do The New York Times, está acompanhando a Semana de Moda de Paris e movimentou as redes sociais após falar sobre a proibição do uso de celulares no desfile da The Row, marca das gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, na última quarta-feira, 28.

Mary Kate e Ashley Olsen, donas da marca 'The Row'. Foto: Divulgação

“Eu adoraria mostrar fotos do desfile da The Row porque foi um desfile muito bom, mas infelizmente por causa da política contra mídias sociais deles, não vou poder”, escreveu.

PUBLICIDADE A decisão das gêmeas foi muito comentada nas redes sociais. Internautas acusaram a marca de elitismo, limitando o acesso às coleções ao público que comparece aos desfiles. Por outro lado, alguns apoiaram a decisão da marca, alegando que a “magia da moda” é poder apreciar os modelos ao vivo. A influenciadora brasileira Camila Coutinho comentou sobre a polêmica, saindo em defesa da The Row. No seu Instagram, ela disse que a decisão da marca “faz todo o sentido”.

“Em que momento da historia a moda e principalmente o luxo não foram elitistas? O luxo é isso, o desejo pela escassez”. explicou.

A ideia da marca era de que os convidados prestassem mais atenção no desfile do que em compartilhar registros do momento. A The Row, que é focada em produtos de alta qualidade e produção limita, não se pronunciou sobre o ocorrido.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais