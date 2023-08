Serena Williams e Alexis Ohanian anunciam nascimento de segunda filha

AFP- Serena Williams deu à luz sua segunda filha, anunciou seu marido, Alexis Ohanian, nesta terça-feira 22. A bebê se chama Adira River Ohanian.

Nas redes sociais, Alexis revelou que ambos estão “felizes e saudáveis” depois do difícil parto da primeira filha da estrela do tênis, em que sua vida ficou em risco.

“Estou grato em informar que nossa casa está fechada com o amor: uma menina recém-nascida feliz e saudável e uma mãe feliz e saudável”, postou ele no Instagram seu marido, com uma foto sua ao lado de Serena abraçando as duas filhas.

O empresário disse também que “ela me deu outro presente incomparável - você é a GMOAT”. Alexis acrescentou a letra M (de mother, mãe em português) à sigla GOAT (Greatest of all time, Maior de todos os tempos em português).

Em 2017, Williams, uma das maiores jogadoras da história, venceu o Aberto da Austrália - um de seus muitos títulos de Grand Slam - enquanto estava grávida da primeira filha do casal, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Mas, meses depois, ela quase morreu ao desenvolver um coágulo de sangue no pulmão após dar à luz Olympia por meio de uma cesariana de emergência. Ela passou seis semanas de cama devido à embolia pulmonar, mas lutou para voltar às quadras apenas cinco meses depois nas duplas da Fed Cup ao lado de sua irmã, Venus.

Serena se aposentou do tênis no ano passado, após se tornar uma superestrela de toda uma geração. “Estou pronta para ser mãe e explorar uma versão diferente de mim mesma”, disse ela após sua partida de despedida no ano passado.