Seu Jorge recebe título de Embaixador da Cultura Brasileira dado pelo MinC

O Ministério da Cultura (MinC) criou, nesta segunda-feira, 27, o título de Embaixador da Cultura Brasileira e Seu Jorge é o primeiro a ser condecorado com o título. A criação da honraria se deu por meio da Portaria n° 95, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 27.

De acordo com o MinC, o título reconhece a destacada e importante trajetória de Seu Jorge nos diferentes campos das artes. “Ator que participou, assim como outros, do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro, Seu Jorge também possui consolidada carreira musical com sucesso no Brasil e no exterior”, diz nota do Ministério.

Usando um chapéu no maior estilo "blues boy", Seu Jorge agradece ao público pela vitória do Prêmio Multishow deste ano, em que levou o troféu na categoria 'Melhor Cantor'. Foto: Marcos de Paula/AE

Segundo a Portaria, o título não garante cargo remunerado. “O exercício do título de ‘Embaixador da Cultura Brasileira’ é considerado prestação de serviço público relevante, não remunerado e não acarreta no reconhecimento de vínculo de trabalho”, registra o documento.

Na prática, o que acontece é que o homenageado com o título licencia automaticamente, ao aceitar a honraria, seus direitos de imagem à União, que vai poder veiculá-las livremente, sem ônus à União. “A expectativa é que Seu Jorge possa, a partir de sua atuação e projeção nacionais e internacionais, apoiar na construção de ações que fortaleçam os laços com os países do continente africano, do Caribe e da diáspora, por meio do cinema, da música e da arte”, diz nota do MinC.

Além disso, a pessoa agraciada poderá ser convidada para eventos nacionais e internacionais, mediante prévio agendamento, e colaborará com a amplificação das iniciativas e promoção internacional do Brasil, inclusive em suas próprias redes sociais e páginas públicas e em colaboração nas páginas e redes do poder público.