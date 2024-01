Íris Abravanel mostra vídeo de casamento com Silvio Santos e relembra como o conheceu

Íris Abravanel detalhou momentos de sua relação com o apresentador Silvio Santos, com quem é casada há 42 anos, em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili na última sexta-feira, 19. A autora também mostrou trecho do vídeo de seu casamento.

As imagens mostrando momentos do casamento entre Silvio Santos e Íris podem ser assistidos no vídeo abaixo (a partir dos 16 segundos):

Nas imagens, é possível ver Silvio Santos, então com 50 anos, usando um terno branco, rodeado por parentes e amigos, enquanto troca as alianças e beija Íris. O apresentador ainda faz um breve discurso em um microfone.

“Eu aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês muitas felicidades, e que tenham por toda a vida as mesmas alegrias que eu e Íris estamos sentindo hoje. Obrigado pelo comparecimento e que todos os momentos de vocês sejam tão felizes quanto este nosso momento. Obrigado a todos!”, disse Silvio Santos.

Silvio Santos e Íris Abravanel em vídeo de seu casamento em fevereiro de 1981 Foto: Reprodução de 'The Noite' (2024)/SBT

Íris Abravanel explicou que esperaram o nascimento de Rebeca, filha do casal que veio ao mundo em dezembro de 1980, para se casarem em sequência - o matrimônio ocorreu em fevereiro de 1981.

A mulher também relembrou a forma como conheceu o apresentador, na praia Saco do Major, no Guarujá: “Ele parecia uma lombriga, grande e branquinho”. Pouco depois, começaram a se relacionar.

“Quando meu pai soube, ficou três dias de cama. Dava socos na parede. ‘Eu achava que minha filha era inteligente, você é uma burra! Se meter com um homem de televisão!’. Ficou louco, queria matar o Silvio. Queria matar de verdade”, continuou, sobre os primórdios da relação.