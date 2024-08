Silvio Santos: motoboy se ajoelha em frente ao SBT após morte do apresentador; veja

Márcia Dantas, apresentadora do programa Tá na Hora, foi surpreendida ao chegar aos estúdios do SBT, em São Paulo,na última terça-feira, 20. Ao começar o seu dia de trabalho, ela se deparou com um motoboy que havia encostado sua moto e ajoelhado em frente a emissora, com os braços levantados.

O momento repercutiu nas redes sociais e internautas especularam que o homem estava fazendo uma oração a Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia.

O apresentador Silvio Santos na abertura de seu programa. Foto: Lourival Ribeiro/ SBT

Márcia Dantas comandou as homenagens feitas ao dono da emissora no SBT. Silvio também recebeu homenagens da TV Globo, com uma programação especial durante todo o dia de sábado e com o Domingão com o Huck dedicado quase integralmente a ele.