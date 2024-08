A cantora, compositora e atriz Giulia Be, de 25 anos, anunciou seu noivado com Conor Kennedy, de 30 anos, nas redes sociais, na segunda-feira, 12. Ele é sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, filho do ambientalista Robert F. Kennedy Jr, candidato à presidência dos Estados Unidos, e já esteve em um curto relacionamento com a cantora Taylor Swift. O jovem também esteve no front da Guerra da Ucrânia.

Os dois vivem um relacionamento há mais de dois anos e meio. Em seu Instagram, Giulia comentou que o pedido foi “o ‘sim’ mais fácil de todos os tempos”. Nas fotos, o casal compartilhou imagens do momento, além de um vídeo dançando, e uma foto do anel de noivado, que mostra também a tatuagem que os dois compartilham.

Giulia Be e Conor Kennedy estão noivos Foto: @giulia Via Instagram

Conheça mais sobre Giulia Be aqui.

Quem é Conor Kennedy?

PUBLICIDADE Formado em História, Literatura e Meio Ambiente pela Universidade de Harvard, Conor Kennedy, de 30 anos, é o atual noivo de Giulia Be. Ele namorou Taylor Swift brevemente, em 2012, quando a cantora tinha 22 e ele, 18. Os dois se separaram no mesmo ano, por “dificuldades na agenda” de Taylor, que lançava o álbum Red na época, de acordo com a People.

O historiador também revelou, em uma postagem nas redes sociais, que lutou pela Ucrânia, pela “Legião Internacional de combatentes estrangeiros”. Na legenda, escreveu que: “Queria ajudar. Estava disposto a morrer lá. Meu tempo na Ucrânia não foi longo, mas eu vi e senti muita coisa”.

Ele é filho de Mary Kennedy, que morreu em 2012, e do advogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr, que é sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Robert é conhecido por ser antivacina e concorre como candidato independente à presidência do país.

Publicidade

Sobre a decisão do filho de lutar na guerra da Ucrânia, Robert explicou para a revista People que se orgulha muito: “Eu sabia que sua visão sobre a guerra não estava alinhada com a minha. No entanto, ele não é ingênuo com relação a isso”.

“Ele sabe que a Ucrânia tem problemas, e entende que há corrupção. Mas ele não gosta do Putin [...] Ele vem argumentando pela intervenção dos Estados Unidos e não queria ser uma dessas pessoas apoiando uma guerra mas que não faz nada sobre isso”, finalizou o advogado sobre Conor.