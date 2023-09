Sthéfany faz apelo emocionado por Kayky Brito: ‘Eu não existo sem você’

A atriz Sthéfany Brito, 36, falou sobre o estado de saúde de seu irmão, Kayky Brito, 34. O ator foi atropelado na madrugada de sábado, na altura do posto 6 da Barra da Tijuca. Ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e está intubado na UTI do Hospital Copa D’or.

Sthefany Brito Instagram Foto: Sthefany Brito Instagram

Sthéfany publicou o trecho de uma live feita com o irmão, no Instagram, nesta segunda, 4. “Tomei banho, rezei e pensei: 9h e ainda nenhuma lágrima. Que evolução. ‘Kayky detestaria me ver aos prantos, como tem sido meu normal’, eu pensei. Mas aí vi esse vídeo.”

Seu texto continuou, bastante emocionado: “Eu te amo com toda a força da minha alma. Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família, porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras. Eu não existo sem você.”

Ela falou também do apego à fé: “Estou aqui de joelhos implorando a Deus que continue cuidando de você! Obrigada por estar lutando, por estar sendo guerreiro! A gente precisa de você! Calmo e forte, você daí e nós aqui, sem medir esforços para sua recuperação”.

Depois de uma visita ao irmão no sábado, ela saiu do hospital agradecendo. “Ele é um gigante! Daqui a pouco é ele quem vai estar falando aqui com vocês”, disse, ao lado do padrasto.

Ao ser atropelado no sábado, Kayky Brito estava com amigos. Ele deixou o local onde estava, na Barra, para ir até seu carro. Ao voltar, foi atingido pelo veículo. O condutor do veículo, Diones da Silva, disse à polícia que o ator apareceu “repentinamente correndo” no meio da pista. Mesmo tentando desviar, a colisão com o ator fi inevitável, ele afirmou. Um teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.