Técnico cria versão de ‘Batom de Cereja’ na voz de Renato Russo com ajuda de Inteligência Artificial

Você já imaginou ouvir Renato Russo (1960-1996), vocalista da Legião Urbana, cantando o hit Batom de Cereja, sucesso na voz da dupla Israel & Rodolffo? Impossível? Não para o técnico judiciário Jéferfon Menezes, de 39 anos, morador de Curitiba, no Paraná. A obra bastante inusitada surgiu enquanto fazia uns experimentos de Inteligência Artificial (IA) durante o expediente; ele trabalha com edição de vídeo.

“Eu ficava incomodado com o áudio ruim de alguns microfones. Aí fui pesquisar sobre. Nisso, percebi que isso também teria uma finalidade curiosa, como fazer a voz de uma pessoa cantando outra música. Eu treinei a voz do Renato, em específico, porque o último CD dele em vida tem uma música não terminada; e em outras músicas, ele já estava debilitado. Queria ver como ficaria. Aí acabei aproveitando para fazer essa brincadeira”, conta.

Renato Russo cantando "Batom de Cereja" gerado por IA ESTÁ LANÇADA A BRABA pic.twitter.com/T4gShQt5R1 — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) May 2, 2023

Repercussão nas redes sociais

A repercussão do “experimento” foi imediata em suas redes sociais. “É um mix de sentimentos. A maioria gosta, mas tem uns fãs mais chatos que reclamam. E uma outra parte significativa expõe suas preocupações com o que pode ser feito por meio da Inteligência Artificial - o que acho altamente válido”, ressalta Jéferfon, que tem mais de 40 mil seguidores no Twitter.

“Tomara que o Renato Russo volte pra puxar seu pé quando estiver dormindo!”, brincou um seguidor. “Isso dá muito medo pela perfeição. Surreal como isso se desenvolveu em tão pouco tempo”, escreveu outro. “Jefinho, essa ficou muito boa”, emendou mais um.

