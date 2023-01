The Weeknd, Paramore, Backstreet Boys, Tomorrowland e outros shows de 2023; confira a lista

Dois mil e vinte e dois foi marcado pelo retorno dos grandes eventos, shows e festivais, mas 2023 promete muito mais. Muitos artistas internacionais já confirmaram a vinda ou retorno ao Brasil neste ano, seja em apresentações solo ou participando de festivais.

Confira a lista dos shows e festivais já confirmados para 2023:

Leia também Coldplay, Justin Bieber e mais: Confira os shows mais buscados pelos brasileiros no Google em 2022





Backstreet Boys

Os Backstreet Boys retornam ao Brasil para quatro apresentações em janeiro. Foto: REUTERS/Steve Marcus

O Backstreet Boys vem ao Brasil realizar o show que estava agendado para ocorrer em 2020, mas que foi adiado devido à pandemia de covid-19.

A banda traz ao País a turnê DNA World Tour com shows em janeiro em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, dia 25, em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 27 e 28 e em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, dia 29. Saiba mais sobre ingressos e locais aqui.





Super Junior

Grupo de k-pop Super Junior vem ao Brasil para apresentação única em São Paulo. Foto: REUTERS/Marcos Brindicci/Files

A Super Junior, boy band sul-coreana, vem ao Brasil em 9 de fevereiro de 2023 para fazer uma apresentação única, em São Paulo. O show será realizado no Espaço Unimed e faz parte da turnê Super Show 9: Road, que estreou em junho deste ano. Saiba mais sobre os ingressos aqui.





Def Leppard e Mötley Crüe

Rick Allen, Phil Collen, Joe Elliott, Rick Savage e Vivian Campbell, membros do Def Leppard. Foto: REUTERS/Mike Segar

Continua após a publicidade

As bandas de rock Def Leppard e a Mötley Crüe pegam a estrada novamente, agora com The World Tour, e chegam ao Brasil no início de 2023. Eles farão apresentação única em São Paulo no dia 7 de março, no Allianz Parque.

Os grupos também passariam por Curitiba, no Estádio Couto Pereira, e por Porto Alegre, na Arena do Grêmio, mas os shows foram cancelados. Mais informações sobre ingressos e reembolso, clique aqui.





Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida volta a ser realizado em SABA, praia de Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em 2023. Foto: Anselmo Cunha/ Agência Preview

A organização do Planeta Atlântida 2023 anunciou o line-up completo dos artistas que farão parte da próxima edição do festival, nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA), em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

Vintage Culture, Ivete Sangalo e Matuê são as principais atrações, seguidos de Jota Quest, Ludmilla, Luísa Sonza e Luan Santana. A lista ainda conta com Gloria Groove, Jão, Dilsinho e as bandas Lagum e Os Gilsons. Os ingressos podem ser adquiridos através do site do festival.

Continua após a publicidade





Imagine Dragons

Imagine Dragons vem ao Brasil em 2023, após ter os shows em 2022 adiados. Foto: Wilton Junior/Estadão

Imagine Dragons vem ao Brasil em 2023, após ter os shows que estavam marcados para 2022 adiados por conta de problemas de saúde do vocalista, Dan Reynolds.

A turnê Mercury World Tour passa pelo País em 28 de fevereiro, em São Paulo, no Allianz Parque, em 2 de março, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski e, em 4 de março, no Rio de Janeiro, na Área Externa da Jeunesse Arena. Mais informações sobre ingressos aqui.





Paramore

Continua após a publicidade

Hayley Williams, Zac Farro e Taylor York, membros do Paramore, voltam ao Brasil em 2023. Foto: REUTERS/Mike Segar

Após nove anos, o Paramore volta ao Brasil em março com o show Paramore in South America. A primeira apresentação será no Rio de Janeiro, no dia 9, no Qualistage. Em São Paulo, o show acontecerá no Centro Esportivo Tietê, nos dias 11 e 12. Mais informações sobre ingressos no site da Tickets For Fun.





Lollapalooza 2023

O Lollapalooza Brasil 2023 acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março. Foto: Felipe Rau/Estadão

A 10ª edição do Lollapalooza acontece em março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26. O line-up conta com grandes headliners, incluindo estreantes.

Serão mais de 75 shows, com atrações internacionais e nacionais e nomes confirmados como Blink 182, Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X. Algumas das atrações brasileiras confirmadas são Pedro Sampaio, L7nnon, Ludmilla, Rashid e Os Paralamas do Sucesso. Compre os ingressos aqui.

Continua após a publicidade





Festival GRLS!

Festival GRLS!, que tem apenas atrações femininas, retorna em 2023, Foto: Helena Yoshioka

Em março, está confirmado o Festival GRLS!. Entre as artistas confirmadas, estão a cantora norte-americana de R&B Tinashe e as cantoras brasileiras Ludmilla e Alcione. O festival acontecerá nos dias 4 e 5 no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.

Além de Tinashe, outras atrações internacionais estarão presentes no evento, como a baixista Blu De Tiger e a cantora Gayle, virais no TikTok.

A artista Manu Gavassi se apresentará cantando Fruto Proibido, álbum da cantora Rita Lee e da banda Tutti Frutti lançado em 1975. Margareth Menezes, Sandy e Duda Beat também estão no line-up.

As entradas podem ser adquiridas com taxas no site da Tickets For Fun ou sem taxas na bilheteria oficial, no Teatro Renault.

Continua após a publicidade





Coldplay

Coldplay adiou a turnê marcada para 2022 no Brasil, mas volta em março para as apresentações. Foto: Jim Dyson

Outro show confirmado em março é do Coldplay, que precisou adiar as apresentações no País por conta de uma infecção do vocalista Chris Martin. A banda britânica apresentará a turnê Music of The Spheres Tour com abertura da banda Chvrches.

Em São Paulo, os shows foram transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local, e acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março.

Em Curitiba, as apresentações serão no Estádio Couto Pereira, nos dias 21 e 22 de março. Os shows no Rio de Janeiro permanecerão no Estádio Nilton Santos Engenhão, nas novas datas de 25, 26 e 28 de março.

Importante lembrar que os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores de ingressos. Para mais informações, confira aqui.

Continua após a publicidade





Big Time Rush

Big Time Rush tornou-se uma sensação em 2009 com o lançamento da série da Nickelodeon 'Big Time Rush'. Foto: Jordan Kelsey

A boyband americana Big Time Rush vem ao Brasil com a turnê Forever Tour nos dias 3 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo, e 5 de março, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui.





Festival Summer Breeze

O festival de rock e metal Summer Breeze estreia no Brasil em 2023. Foto: Instagram/@summerbreeze.brasil

O Festival Summer Breeze Brasil ocorre nos dias 29 e 30 de abril, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Serão mais de 40 bandas distribuídas em 4 palcos. Algumas atrações já estão confirmadas: Parkway Drive, Blind Guardian, Sepultura, Testament, Lamb of God e João Gordo. Para ingressos e mais informações, clique aqui.





Monsters of Rock

A banda Kiss volta ao festival Monsters Of Rock Brasil em 2023 Foto: JF Diório/Estadão

A sétima edição do festival Monsters of Rock terá em seu line-up bandas com longa trajetória no mundo da música. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro estão confirmados para agitarem o Allianz Parque, em São Paulo, no dia 22 de abril de 2023. Mais informações sobre ingressos aqui.





Joss Stone

Joss Stone durante apresentação no Brasil, em 2015. Ela retorna ao País em 2023 com a turnê '20 Years of Soul'. Foto: Denise Andrade/ Estadão

Joss Stone tem passagem pelo Brasil abril com a turnê 20 Years of Soul. Ela se apresenta no Vibra, antigo Credicard Hall, em São Paulo, no dia 20 de abril, e no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 24, além de ser uma das atrações do Breve Festival, em Belo Horizonte, no dia 22.

“Eu não sei quantas vezes você ouviu artistas dizerem isso, mas as plateias brasileiras arrasam. Elas são tão incríveis, gentis e leais. Elas sabem todas as letras de todas as músicas e isso é maravilhoso”, disse a artista em entrevista ao Estadão.





Festival The Town

Festival The Town terá mesmo show de luzes do Rock in Rio. Foto: The Town/Divulgação

O festival The Town está confirmado para ocorrer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com Ney Matogrosso, Iza e Criolo como atrações confirmadas, o novo evento musical na capital paulista realizará sua primeira edição nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

O evento terá cinco palcos: Skyline, The One, New Dance Order, São Paulo Square, Factory e Market Square. Eles são inspirados na arquitetura da cidade e gêneros musicais do evento, e contarão com mais de 200 horas de música.





Tomorrowland Brasil

O festival de música eletrônica Tomorrowland volta ao Brasil em 2023, seis anos após a última edição no Brasil. Foto: Tomorrowland Brasil/MKTMix

O Tomorrowland Brasil está de volta após seis anos. O festival de música eletrônica com base na Bélgica anunciou a nova edição no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. O evento ocorre em três dias, em 12, 13 e 14 de outubro. Informações sobre ingressos e atrações devem ser divulgadas nos próximos meses.





The Weeknd

The Weeknd em ao Brasil com a 'After Hours Til Dawn Tour' em outubro de 2023. Foto: Amy Harris/AP

The Weeknd anunciou que sua turnê, After Hours Til Dawn Tour, tem três datas agendadas no Brasil: no Rio de Janeiro, dia 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos Engenhão, e São Paulo, nos dias 10 e 11 de outubro, no Allianz Parque. O cantor irá apresentar as músicas dos discos Dawn FM, de 2022, e After Hours, de 2020. Saiba mais sobre os ingressos e valores aqui.