Thiaguinho diz que ‘está na hora’ de ser pai: ‘Vai ser um amor importante na minha vida’

O cantor Thiaguinho revelou, nesta sexta-feira, 4, que tem vontade de ser pai. A declaração foi dada durante a participação do artista no Conversa com Bial, programa apresentado por Pedro Bial, da Rede Globo. Thiaguinho namora a influenciadora Carol Peixinho há três anos.

“Está na hora já, né?”, disse o cantor ao ser questionado sobre filhos. “Eu sou muito família, sempre tive vontade de ter filhos. Eu acho que vai ser um amor importante para a minha vida.”

Thiaguinho diz que 'está na hora' de ser pai. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Carol Peixinho também já falou sobre a vontade de ser mãe. “Como qualquer outro relacionamento em que se tem ‘quereres’, amor, é um relacionamento seguro, nós queremos ampliar isso. Formar a nossa família, casar está super nos nossos planos”, comentou no mês passado no programa Espelho Amigo, apresentado por Hariany Almeida.

Antes do namoro com Carol, Thiaguinho foi casado por quatro anos com a atriz Fernanda Souza. Mesmo com o divórcio, os dois continuaram mantendo uma relação de amizade e Fernanda chegou a celebrar o anúncio da relação com a influenciadora. Atualmente, a atriz vive um relacionamento com Eduarda Porto.