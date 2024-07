‘Uma dor inexplicável’: MC Daniel desabafa após cachorro morrer em acidente doméstico

O funkeiro MC Daniel usou as suas redes sociais na quinta-feira, 18, para falar sobre a morte de seu cachorro, o pitbull Cléber, que caiu na piscina e se afogou na terça-feira, 16. O cantor lamentou a perda do animal: “Sem dúvidas o dia mais triste do ano para mim”, disse, nos stories do Instagram.

MC Daniel se emociona com a morte de Cléber, seu pitbull de estimação Foto: @mcdaniell Via Instagram

PUBLICIDADE Ele explicou que o acidente foi causado porque Cléber conseguiu abrir a porta da parte exterior de sua casa, tendo acesso à piscina para beber água, comportamento que imitava do outro cachorro de Daniel, Fafazinho. “É uma fatalidade”, comentou emocionado, explicando também que só teria ficado ciente da morte do animal na quinta-feira, por estar fora do Brasil. “Minha mãe não quis me preocupar”, completou. “Não tenho muito o que falar. Quem me conhece sabe o quanto eu amo meu cachorro. Fui atrás de ter outro cachorro porque estava me sentindo um pouco triste, ter uma outra companhia”, explicou em seus stories. Daniel adotou, em seguida, Regina George, fruto da mesma ninhada de Cléber.

O cantor também publicou uma postagem em homenagem ao animal em seu Instagram, sob a legenda: “Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorro e os têm como filhos sabe como é [...] sentirei muito a sua falta, e nunca me esquecerei do seu amor, você era especial” (veja aqui).

“Tomem cuidado com os cachorros de vocês e com crianças perto da piscina, porque é muito perigoso”, alertou também o funkeiro.